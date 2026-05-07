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Tischtennis-WM in London: DTTB-Frauen im Viertelfinale

Tischtennis-WM in London:DTTB-Frauen ziehen ins Viertelfinale ein

von Christoph Schneider

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Annett Kaufmann (Deutschland) während der Tischtennis-WM 2024 in Busan, Südkorea. (Archiv)

Die deutschen Tischtennis-Frauen greifen bei der WM nach einer Medaille. Im Achtelfinale überzeugten Sabine Winter & Co gegen Nordkorea mit einer starken Leistung.

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Quelle: Reuters

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