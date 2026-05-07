Tischtennis-WM in London:DTTB-Frauen ziehen ins Viertelfinale ein

Bolzplatz-Barometer zu WM-Kandidaten :Wer schafft es in Nagelsmanns WM-Kader?
mit Video16:20
von Christoph Schneider
Die deutschen Tischtennis-Frauen greifen bei der WM nach einer Medaille. Im Achtelfinale überzeugten Sabine Winter & Co gegen Nordkorea mit einer starken Leistung.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.