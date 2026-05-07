Europa-League: SC Freiburg zwischen Triumph und leeren Händen

Der SC Freiburg kann im Europa-League-Rückspiel gegen Braga Geschichte schreiben und erstmals ein Europacup-Finale erreichen. Hoffnung macht die Heimstärke.

Fußball: Matthias Ginter vom SC Freiburg im Duell mit Rodrigo Zalazar von Sporting Braga. Quelle: AFP

Mitte Mai erscheint das Kinderbuch "Die Pfotenkicker – zusammen verschieden, gemeinsam stark". Es ist die Geschichte von sehr unterschiedlichen Tieren, die ein Fußballspiel gewinnen, weil sie im Kollektiv besser sind als die übermächtigen Wildschweine. Geschrieben haben es Matthias Ginter und seine Ehefrau Christina.

Freiburger Nerven lagen nach Hinspiel blank

Dass der gleiche Ginter, seit jeher einer der ruhigeren Zeitgenossen im Team des SC Freiburg, auch ganz anders kann, zeigte er am vergangenen Donnerstag nach der unglücklichen Last-minute-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga (1:2). Wutentbrannt schleuderte der Nationalspieler da nach dem Abpfiff seine Jacke weg und trat gegen zwei Trinkflaschen. Ein Wutausbruch, wie man ihn dem 32-Jährigen nicht zugetraut hätte.

Und ein Zeichen, dass der Frust beim SC am Ende einer Saison tief sitzt, in der man unter dem Strich in drei Wettbewerben gute bis hervorragende Leistungen gezeigt hat. Und in der man am Ende dennoch mit leeren Händen dastehen könnte.

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Es dauerte allerdings nicht lange, bis sie sich beim Sport-Club wieder auf ihre Stärken besannen. Vor eigenem Publikum gewann man schließlich alle sechs Europapokal-Begegnungen, saisonübergreifend sind es sogar zehn Spiele in Serie.

Ausfall von Suzuki wiegt schwer

"Zu Hause bei unseren Fans ist alles möglich", sagt dann auch Trainer Julian Schuster, der "Klarheit, Disziplin und Vertrauen" anmahnt, aber mit einem engen Spiel rechnet:

Uns erwartet ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. „ SC-Trainer Julian Schuster

Auch Mittelfeldmann Vincenzo Grifo hofft auf die gerne beschworenen Funken, die von Rängen aufs Spielfeld übergreifen - und umgekehrt. "Wir wissen, welche Art von Strom wir zu Hause erzeugen können", sagt der Schütze des einzigen SC-Treffers im Hinspiel.

Dabei muss der SC am Donnerstag ohne Senkrechtstarter Yuito Suzuki auskommen, der sich im Heimspiel gegen Wolfsburg eine Schlüsselbein-Fraktur zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Umso mehr ruhen die Hoffnungen nun auf Johan Manzambi, der mit seiner Schnelligkeit und Technik viele Attribute mitbringt, für die auch Suzuki steht.

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Das Schreckensszenario ausblenden

Einstweilen gilt es, das Schreckensszenario auszublenden, dass man am 16. Mai gegen halb sechs Uhr im eigenen Stadion steht und alles verspielt haben könnte. Zunächst war der SC bekanntlich im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart ausgesprochen unglücklich ausgeschieden.

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Die große Hoffnung auf das Pokalfinale in Berlin - für viele SC-Fans der wichtigste Wettbewerb in dieser Spielzeit - hatte sich damit zerschlagen. Und in der Liga ging es unerfreulich weiter: mit einem 0:4 bei Borussia Dortmund, bei dem der SC nicht konkurrenzfähig war, und einem mühsamen 1:1 im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten Wolfsburger, bei dem sich der Verdacht bestätigte, dass der SC der Dreifachbelastung Tribut zollen muss.

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Der Kapitän schwört sein Team ein

Von Verschleißerscheinungen möchte Kapitän Christian Günter allerdings vor dem Spiel gegen Braga nichts hören. "Die anderen Mannschaften, die so weit gekommen sind", hätten "genauso viele Spiele in den Beinen". Deswegen gelte es, "den Kopf auszuschalten und zu laufen, so lange die Beine tragen".

Die "intrinsische Motivation", von der Schuster-Vorgänger Christian Streich sprach, ist intakt: "Das ist eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte."

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