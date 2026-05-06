Bundesliga der Frauen: Bayern mit Unentschieden gegen Hoffenheim

Nach dem Champions-League-Aus reicht es für die Bayern-Frauen im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu einem Punkt. Es ist erst ihr zweiter Punktverlust in der Liga-Saison.

Die Höhepunkte der Partie des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim vom 24. Spieltag. Mit Original-Kommentar von Meili Scheidemann. 06.05.2026 | 7:18 min

Die Meisterinnen von Bayern München haben nach dem Aus in der Champions League die erste Niederlage in der Bundesliga mit Mühe verhindert. Drei Tage nach der Pleite im Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona (2:4) kam das runderneuerte Team von Trainer José Barcala gegen die TSG Hoffenheim zu einem 1:1 (0:1). Nach 20 Ligaspielen riss damit die Siegesserie des FCB.

Die Frauen des FC Bayern haben das Finale der Champions League verpasst. Barcelona war lange überlegen, erst gegen Ende wachten die Münchnerinnen auf. 03.05.2026 | 9:25 min

Die Bayern, die im Vergleich zum Auftritt im Camp Nou auf sieben Positionen verändert auftraten, liefen lange einem Rückstand hinterher. Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (89.) rettete mit einem Kopfball nach einer Hereingabe von Klara Bühl immerhin einen Punkt. Torjägerin Selina Cerci (41.) hatte die TSG in Führung gebracht.

Den Münchnerinnen ist der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, im DFB-Pokalfinale könnten die Bayern-Frauen am 14. Mai gegen den VfL Wolfsburg den Doublegewinn aus dem Vorjahr wiederholen. Hoffenheim erlitt den vielleicht entscheidenden Dämpfer im Rennen um Platz drei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte.

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Quelle: SID