Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League verpasst. Paris kann nun im Endspiel seinen Titel gegen den FC Arsenal verteidigen.

Bayern gegen Paris Saint-Germain und Arsenals Finaleinzug. Die Highlights der Halbfinal-Spiele im "sportstudio Champions League". 06.05.2026

Der FC Bayern München hat den Einzug in das Endspiel der UEFA Champions League verpasst. Gegen Paris Saint-Germain spielte die Elf von Trainer Vincent Kompany im Rückspiel nur 1:1 (0:1). Nach der Niederlage im Hinspiel reichte das nicht. Das Tor für Paris erzielte Ousmane Dembélé bereits in der dritten Minute, kurz vor Schluss glich Harry Kane aus. Finalgegner des französischen Titelverteidigers ist der FC Arsenal.

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Die geplante Aufholjagd des Rekordmeisters fing denkbar schlecht an. In der 3. Minute hebelte PSG-Star Kwicha Kwarazchelia mit einem einfachen Doppelpass die Bayern-Defensive aus und legte den Ball zurück auf Ousmane Dembélé. Der hämmerte das Leder aus rund elf Metern unter die Latte zum Pariser Blitzstart ins Tor - 1:0 für den Titelverteidiger.

Bayern rappeln sich schnell wieder auf

Die Bayern zeigten sich kurz geschockt, steigerten sich jedoch nach gut zehn Minuten und kamen nach starker Vorarbeit von Luis Diaz durch Michael Olise zur ersten Chance. Auf Höhe des Fünfmeterraumes blockte Nuno Mendes den Abschluss des Münchners (15.).

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Mangelnden Einsatzwillen konnte man den Bayern nicht vorwerfen, vor allem die Außenspieler Diaz und Olise zeigten eine gute Leistung. In der 22. Minute setzte der Kolumbianer den Ball über das Tor, rund fünf Minuten später ließ Olise auf der anderen Seite Nuno Mendes alt aussehen, schoss aber ähnlich wie sein Teamkollege über den Kasten.

Schiedsrichter doppelt im Fokus

In der Folge gab es viel Aufregung um Schiedsrichter Joao Pinheiro. Zunächst verhinderte der schon gelb verwarnte Nuno Mendes ein Dribbling von Konrad Laimer mit der Hand. Der Unparteiische entschied aber auf Handspiel des Österreichers bei der Ballannahme vorher - der hatte den Ball wohl aber mit der Brust angenommen (27.).

Zwei Minuten später schoss der Pariser Vitinha im eigenen Strafraum beim Klärungsversuch Joao Neves an den ausgestreckten Arm, auch hier ließ Referee Pinheiro - laut Regelwerk korrekterweise - weiterlaufen.

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Auf der Gegenseite war dafür Manuel Neuer gefragt. Nach Kopfball Neves parierte der Münchner-Schlussmann stark - für den 40-Jährigen die erste Parade in diesem Halbfinal-Duell (33.). So ging der FCB mit einem 0:1-Rückstand in die Pause - auch weil Jamal Musiala kurz zuvor von der Strafraumkante an Matvei Safonov scheiterte (44.).

Bayern kontrolliert, Paris ist gefährlicher

Die Bayern übernahmen in Halbzeit zwei die Kontrolle - wurden jedoch zunächst nicht gefährlich. Der erste Abschluss gehörte so erneut dem enorm starken Kwarazchelia, der aus spitzem Winkel an Neuer scheiterte (57.). Und der war später erneut gefordert, als er einen scharfen Distanzschuss von Desiré Doué entschärfte (64.).

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Der erste bayerische Abschluss der zweiten Halbzeit gehörte erneut dem starken Diaz. Eine scharfe Flanke des eingewechselten Alphonso Davies setzte der Kolumbianer zu zentral auf das Pariser Tor - kein Problem für Safonov.

PSG weiter mit guten Gelegenheiten

Anders als im Hinspiel fanden die Gastgeber gegen gut gestaffelte Pariser nur selten ein Durchkommen - und die Gäste blieben durch vereinzelte Kontersituationen weiter gefährlich. Doué scheiterte - natürlich vom überragenden Kwarazchelia in Szene gesetzt - erst am Außennetz (72.), wenig später rauschte ein weiterer Abschluss von ihm knapp am Tor vorbei (76.).

Kurz vor Abpfiff traf Harry Kane noch zum 1:1. Das das reichte nicht mehr. Insgesamt fehlten den Bayern im zweiten Abschnitt die Ideen. So zog die Pariser ins Finale ein und ließen sich nach Abpfiff ausgiebig feiern.

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