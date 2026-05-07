Die Finals 2027 finden vom 29. Juli bis 1. August in Stuttgart statt. Nach derzeitigem Stand der Planung werden 16 Deutsche Meisterschaften an neun Sportstätten ausgetragen.

07.05.2026 | 0:44 min

Bei einer Pressekonferenz im Stuttgarter Rathaus stellte Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper heute gemeinsam mit Athletinnen und Athleten, sowie Vertretern der TV-Partner, der Spitzensportverbände und der Finals 2027 den aktuellen Stand der Planungen vor.

Mit den Spitzensportverbänden der genannten Sportarten werden in den kommenden Wochen detaillierte Vorbereitungsgespräche geführt. Weitere Sportarten können bis zur finalen Bekanntgabe des Sportprogramms noch hinzukommen. Dies ist ein laufender Prozess.

Bürgermeister: "Finals große Chance für Stuttgart"

Nopper sagte selbst: "Die Finals sind eine große Chance für Stuttgart: eine Chance, Stuttgart als guten, starken und sympathischen Gastgeber des Sports zu präsentieren. Eine Chance, zu zeigen, was Stuttgart ausmacht."

Nach vier Tagen gehen die Finals in Dresden zu Ende. Auch am letzten Tag sind tausend begeisterte Sportfans zusammengekommen. Highlight des Tages: der Triathlon der Männer. 03.08.2025 | 2:30 min

Zu den Sportarten, mit denen schon heute für die Finals 2027 geplant wird, zählen unter anderem Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Speed-Klettern, 3x3 Basketball, BMX mit den Disziplinen Flatland, Park und Race sowie Triathlon und Kanu.

Mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband gibt es Gespräche über die mögliche Auslagerung einer Leichtathletik-Disziplin nach Stuttgart.

Viele Sportarten an ungewöhnlichen Orten

Viele Sportarten werden an ungewöhnlichen Orten stattfinden, nah an den Menschen und mitten in der Stadt. Beach-Volleyball im Ehrenhof im Neuen Schloss, Breaking vor der Staatsoper, Kanu und Stand-up-Paddling (SUP) auf dem Neckar, 3x3 Basketball auf dem Marktplatz.

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagte: "Das Herz der Finals sind die Sportlerinnen und Sportler, denen wir bei den Finals eine sehr große Bühne geben können. Mit ihrer Vielseitigkeit für den deutschen Sport gehören die Finals inzwischen zur DNA von ARD und ZDF."

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Quelle: ZDF