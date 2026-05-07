Nach den Füchsen Berlin steht auch der SC Magdeburg im Final Four der Handball-Champions-League. Er warf Pick Szeged aus dem Turnier.

Albin Lagergren (l.) und der SC Magdeburg stehen im Final Four der Handball-Champions-League. Quelle: dpa

Die Handballer des SC Magdeburg haben in der Champions League die Titelverteidigung ins Visier genommen und sind den Füchsen Berlin ins Final Four gefolgt.

Nach dem deutlichen Erfolg im Hinspiel gegen Pick Szeged (35:28) gab sich das Team von Trainer Bennet Wiegert auch im Viertelfinal-Rückspiel keine Blöße und siegte 45:37 (23:19). Der SCM träumt somit vom vierten Titel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

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Am Donnerstagabend war das Weiterkommen nie in Gefahr. Vor heimischer Kulisse lieferte Magdeburg eine Offensivshow, Omar Ingi Magnusson wurde mit acht Treffern bester Werfer.

Füchse schon am Mittwochabend gegen Veszprem erfolgreich

Die Füchse hatten am Mittwochabend in einem packenden Krimi gegen Veszprem HC aus Ungarn mit 35:33 (31:30, 17:15) nach Siebenmeterwerfen das Ticket für das Finalturnier in Köln gebucht. Beim Showdown am 13. und 14. Juni in der Lanxess Arena sind zudem der spanische Spitzenklub FC Barcelona und Aalborg HB aus Dänemark mit Nationalspieler Juri Knorr dabei.

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Die Halbfinal-Paarungen werden am Freitag (11 Uhr) ausgelost. Im Vorjahr hatte Magdeburg die Füchse im Endspiel besiegt und den dritten Titel nach 2002 und 2023 geholt. Nun winkt die Titelverteidigung, das gelang noch keiner deutschen Mannschaft.

Magdeburg setzte sich früh ab

"Jetzt dürfen wir uns nicht ausruhen oder lediglich die Führung verwalten. Das ist der falsche Ansatz", warnte Gisli Kristjansson vor dem Anpfiff.

Der SCM begann konzentriert, setzte sich früh mit drei Toren ab (7.) und lieferte mit fortschreitender Spieldauer auch zunehmend Spektakel: Daniel Petersson bediente Matthias Musche per Kempa zum 19:14 (23.). Nach der Pause ließ Magdeburg nicht nach und schraubte die Führung weiter nach oben.

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Quelle: SID