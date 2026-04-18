Finalturnier im DHB-Pokal: Duell um die Handball-Vorherrschaft

Beim Finalturnier um den DHB-Pokal zeichnet sich ein Endspiel zwischen Magdeburg und Berlin ab. Die beiden Teams dürften künftig um die Vormachtstellung hierzulande streiten.

Noch nie DHB-Pokalsieger: Mathias Gidsel, der hier im Punktspiel von der Magdeburger Abwehr gestoppt wird. Quelle: Imago / Steinsiek.ch / Tom Lauruschkat

Der beste Handballer der Welt ist voller Vorfreude. "Es ist eine ganz besondere Halle, gewissermaßen das Mekka des Handballs", sagt Mathias Gidsel über Köln, wo am Wochenende den Sieger der 52. Austragung des DHB-Pokals ermittelt wird.

20.000 Fans werden erwartet zum ersten Höhepunkt der Klubsaison, der, wie der dänische Rückraum-Linkshänder betont, "oft unvorhergesehene Dinge" bereithält.

Final-Favoriten stehen fest

Der Star der Füchse Berlin, 27, hat viele spektakuläre Erfolge vorzuweisen, darunter den Olympiasieg 2024 und drei WM-Titel. Auch ist er mit Berlin amtierender Deutscher Meister. Doch der Pokalsieg fehlt dem brillanten Dänen noch in seiner Sammlung. Sein Team sei in guter Form, gibt er sich optimistisch, aber am Ende gehe es "oft um die kleinen Details".

Der Titelverteidiger und Rekordsieger ist raus: Im Viertelfinale des DHB-Pokals gewinnen die Füchse Berlin gegen den THW Kiel nach hochklassigen 60 Minuten mit 32:3 (16:17). 19.12.2025 | 1:29 min

Vieles deutet auf das nächste Duell der aktuell besten Teams des globalen Klubhandballs hin. Denn in den Halbfinals am Samstag sind sowohl die Füchse (gegen den TBV Lemgo Lippe) als auch der SC Magdeburg (gegen den Bergischen HC) klar favorisiert.

Sollte es am Sonntag so kommen, sei alles völlig offen, versichert ebenfalls SCM-Coach Bennet Wiegert.

In Köln kann immer alles passieren. „ Magdeburg-Trainer Bennet Wiegert

Köln gutes Pflaster für SCM

Für die Magdeburger ist die Domstadt mit positiven Erinnerungen verbunden. Dort triumphierte das Team um den isländischen Regisseur Gisli Thorgeir Kristijansson im DHB-Pokal 2024, nachdem es im Halbfinale die Füchse dominiert hatte (30:25). Auch siegte der SCM dort 2023 und 2025 in der Champions League, das ebenfalls im Final-Four-Modus ausgetragen wird.

Sind die Magdeburger erst einmal im finalen Wochenende, sind sie kaum noch zu stoppen. Auch im Champions League-Finale 2025 gelang es der Magdeburger Deckung um Magnus Saupstrup, die Kreise des Superstars Gidsel entscheidend einzuengen.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat im Topspiel der Champions League die Tabellenführung verloren. Der Bundesliga-Spitzenreiter unterlag Rekordsieger FC Barcelona 29:36 (16:16). 06.03.2026 | 0:55 min

Traum vom Triple

In der Bundesliga, die Magdeburg sechs Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten anführt, gewann der SCM beide Duelle gegen Berlin. Und nun strebt der SCM nicht nur das zweite Double nach 2024 an. Sogar ein historisches Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League ist möglich, da die Mannschaft ebenfalls im Viertelfinale der Königsklasse steht (wie auch die Füchse).

Es wäre das erste Triple für ein deutsches Teams seit dem Kieler Triumph 2007. Nicht einmal die große Mannschaft um den Supertorwart Wieland Schmidt schaffte das zu DDR-Zeiten. Der SCM ist also das Siegen gewohnt, nicht nur in Köln. Die Mannschaft kommt seit 2021 auf insgesamt neun (!) große Titel. "Ich hoffe, dass in dieser Saison noch ein paar Titel dazukommen", sagt Rechtsaußen Tim Hornke, der in diesem Jahr seine Karriere beenden wird.

Berlin im Angriffsmodus

Vieles deutet daraufhin, dass dieses Duell zwischen Magdeburg und Berlin in den kommenden Jahren fortgesetzt wird. Denn die Hauptstädter haben den wirtschaftlichen Rückstand auf den Branchenführer zuletzt verringert, wie Geschäftsführer Bob Hanning stolz erklärte: Für die kommende Saison seien die Füchse "ausvermarktet".

Der deutsche Handball-Nationalspieler Julian Köster engagiert sich in inklusiven Kinder-Handballtrainings. Durch den Sport möchte er Werte vermitteln und ein Miteinander schaffen. 09.04.2026 | 1:41 min

Auch haben die Berliner für die Saison 2027 zwei internationale Superstars verpflichtet, den französischen Linkshänder Dika Mem und einen Kumpel Gidsels, den Rechtshänder Simon Pytlick von der SG Flensburg-Handewitt. Die Füchse versuchen, Pytlick schon in diesem Sommer an die Spree zu lotsen. Von einer Ablösesumme in Millionenhöhe ist die Rede.

So oder so sind die Berliner rhetorisch längst im Angriffsmodus. Füchse-Trainer Nicolej Krickau erklärte zuletzt:

Wir könnten ein Real Madrid werden, wenn wir wollten. „ Nicolej Krickau

Aber an diesem Wochenende in Köln wird es nicht um große Worte gehen. Sondern um Coolness auf dem Spielfeld.

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