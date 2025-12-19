Handball: Kiel nach Pokal-Aus stinksauer: "Wir sind zerstört"

Handball - DHB-Pokal:Kiel nach Aus stinksauer: "Wir sind zerstört"
Ohne den THW Kiel findet im April das Finale Four im DHB-Pokal statt. Die 30:32-Niederlage gegen die Füchse Berlin hat bei den Norddeutschen Spuren hinterlassen
Die Handballer des SC Magdeburg und der Füchse Berlin dürfen weiter auf einen Triumph im DHB-Pokal hoffen. Der Bundesliga-Spitzenreiter aus Magdeburg ließ dem Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale beim 35:29 (18:14) keine Chance.
Pokal-Krimi zwischen Kiel und Berlin
Zuvor besiegte der Meister aus der Hauptstadt am Donnerstag den THW Kiel in einem wahren Krimi mit 32:30 (16:17) und beendete damit den Traum des Vorjahressiegers auf einen erneuten Pokal-Coup.
Kiels Trainer Filip Jicha kämpfte nach dem dramatischen Spiel mit den Tränen und konnte seine Wut auf das Schiedsrichter-Duo nicht mehr verbergen.
Kieler Wut auf Schiedsrichter-Duo
"Ich bin heute gerne ein schlechter Verlierer. Wir sind zerstört. Es tut unglaublich weh. Es ist für mich, für meine Mannschaft, für meine Jungs unglaublich schwer gewesen, zum dritten Mal mit diesen Schiedsrichtern zu agieren", sagte der THW-Coach.
Aus Jichas Sicht trugen Robert Schulze und Tobias Tönnies, die als eines der besten deutschen Schiedsrichter-Duos gelten, maßgeblich zum Ausgang der Partie bei. Viele Pfiffe waren tatsächlich schwer nachvollziehbar: Allerdings fielen die 50:50-Entscheidungen in der ersten Hälfte überwiegend zugunsten der Kieler aus, nach der Pause dann eher zugunsten der Berliner.
Bergischer HC und TBV lemgo komplettieren Final Four
Eine konkrete Situation wollte Jicha nicht bennenen, erklärte aber: "Wir sind am Boden zerstört und es ist schwer vorstellbar, dass wir uns am Samstag wieder treffen und dann gegen Hannover spielen."
Das Final Four am 18./19. April in Köln komplettieren der Bergische HC und der TBV Lemgo.
