Ungewöhnlicher Vorfall in der Handball-Bundesliga: Die Meisterschale ist aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin gestohlen worden. Die Ermittlungen laufen.

Wird nach einem Diebstahl vermisst: Die Meisterschale der Handball-Bundesliga. Quelle: dpa

Die Meisterschale der Handball-Bundesliga ist aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin entwendet worden. Geschäftsstellenleiter Volker Zerbe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Diebstahl der Anfang Juni gewonnenen Trophäe.

Dem Bericht zufolge haben die Verantwortlichen des deutschen Handball-Meisters den Diebstahl aus den Räumen der Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Versteckte Kamera hat den Diebstahl aufgenommen

Geschäftsführer Bob Hanning hofft auf einen schnellen Ermittlungserfolg, da in den Räumen der Geschäftsstelle eine versteckte Kamera den Diebstahl aufgenommen habe. Die Füchse haben den Vorfall auch der Handball-Bundesliga (HBL) gemeldet, wie die HBL auf Anfrage bestätigte.

Bei der Schale selbst handelt es sich offenbar um das Original. "Wir gehen davon aus, dass die Füchse Berlin im Besitz der Originalschale sind. Wir sind von den Füchsen über den Diebstahl informiert worden. Wir hoffen, dass die Schale sichergestellt und dem Deutschen Meister zurückgegeben wird", sagte Oliver Lücke, Kommunikationschef der Handball-Bundesliga auf Nachfrage der "Bild".

