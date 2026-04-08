Handball: DHB-Frauen in EM-Qualifikation weiter makellos

Fünfter Sieg im fünften EM-Quali-Spiel für Deutschlands Handballerinnen. Beim 35:27 in Nordmazedonien probiert Bundestrainer Gaugisch einiges aus.

Nina Engel war beste Werferin der DHB-Frauen in Nordmazedonien (Archivbild). Quelle: dpa

Deutschlands Handballerinnen haben auch mit einer jungen B-Auswahl ihre makellose Bilanz in der EM-Qualifikation gewahrt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch siegte ohne einige Leistungsträgerinnen in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) und feierte den fünften Erfolg im fünften Spiel.

DHB-Team hat EM-Ticket bereits sicher

Die Teilnahme der deutschen Vize-Weltmeisterinnen an der EM-Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) stand bereits vor der Partie fest.

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Nina Engel war mit neun Treffern die beste Werferin der DHB-Auswahl, der in Skopje unter anderem Stammtorhüterin Katharina Filter und Rückraumspielerin Emily Vogel fehlten. Zum Abschluss der EM-Qualifikation treffen die deutschen Handballerinnen am Sonntag in Hamm auf Belgien.

Bundestrainer Gaugisch nutzt Spiel, um zu testen

Gaugisch nutzt die Partien mit sportlich überschaubarer Bedeutung auch für ein Casting junger Spielerinnen. "Wir haben Spielerinnen dabei, die ihre ersten Länderspiele machen", sagte der Coach vor der Partie im ZDF. Entsprechend werde man in der Abstimmung "vielleicht den einen oder anderen Fehler drin haben, der uns aber helfen soll, Basics zu entwickeln".

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Den Unterschied in Skopje machten am Mittwoch dann auch doch noch die arrivierten Kräfte um Kapitänin Antje Döll, die viermal traf. Dank einer starken Engel im Rückraum setzte sich das DHB-Team früh ab, zeigte aber ab Ende der ersten Halbzeit auch immer wieder Unkonzentriertheiten.

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Quelle: SID, ZDF