Handball: Füchse Berlin krönen sich zum Pokalsieger

In einem einseitgen Endspiel gegen den Bergischen HC gewinnen die Füchse Berlin mit 42:33 und sind zum zweiten Mal Pokalsieger. Der SC Magdeburg erlebt ein Alptraum-Wochenende.

Lasse Andersson(r.) und die Füchse Berlin werden im Pokal-Endspiel gegen den Bergischen HC ihrer Favoritenrolle gerecht. Quelle: dpa

Angeführt vom dänischen Star-Duo Mathias Gidsel und Lasse Andersson haben sich die Füchse Berlin zum zweiten Mal nach 2014 zum deutschen Pokalsieger im Handball gekrönt.

Füchse dominieren einseitiges Finale

Der deutsche Meister setzte sich in einem einseitigen Endspiel des Final Four in Köln gegen das Überraschungsteam des Bergischen HC, der im Halbfinale sensationell den souveränen Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ausgeschaltet hatte, deutlich mit 42:33 (22:17) durch.

In Deutschland Titel zu holen, ist immer schwer. Das bedeutet mir sehr viel. „ Mathias Gidsel, Füchse Berlin

Berliner retten schwierige Saison mit Titel

Mit dem Pokal-Triumph haben die Füchse eine schwierige Saison, in der die Trennung von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Meistertrainer Jaron Siewert im September hohe Wellen geschlagen hatte, doch noch mit einem Titel gekrönt. In der Champions League sind die Berliner ebenfalls noch im Rennen.

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Andersson mit zehn Toren und Welthandballer Gidsel mit neun Treffern waren die besten Werfer für die Berliner. Zudem war Torwart Dejan Milosavljev mit 13 Paraden bis zu seinem verletzungsbedingten Aus in der zweiten Halbzeit ein starker Rückhalt.

Magdeburg erlebt Pokal-Alptraum

Das gilt auch für den designierten Meister SC Magdeburg, für den der Traum vom Pokalsieg bereits im Halbfinale am Samstag brutal geplatzt war. Der Favorit scheiterte völlig unerwartet im Siebenmeterwerfen am BHC und musste sich nach einem 31:35 im Spiel um Platz drei gegen den TBV Lemgo Lippe mit Rang vier begnügen.

"Es tut unheimlich weh. Ich hätte mir an beiden Tagen einen besseren Auftritt von uns gewünscht. Wir müssen jetzt schnellstmöglich versuchen, unseren Weg wiederzufinden", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

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Kaum Spannung im Finale

Im Endspiel verschafften sich die Füchse nach einer ausgeglichenen Startphase Mitte der ersten Halbzeit erstmals ein Drei-Tore-Polster. Bis zur Pause zog der Bundesliga-Dritte auf fünf Treffer davon.

Nach dem Wechsel hielten die Berliner den Gegner immer auf sicherer Distanz und ließen damit keine Spannung mehr aufkommen. Vielmehr wuchs der Vorsprung weiter an. Kleiner Trost für den BHC: Sollten sich die Füchse für die Königsklasse qualifizieren, rückt der Finalverlierer in die European League nach.

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Quelle: SID, dpa