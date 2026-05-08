Skispringen: Vierschanzentournee kommt noch dieses Jahr

Nun ist es offiziell: Ab 2026/27 springen erstmals auch die Frauen an allen vier Orten der Vierschanzentournee. Der Weltverband FIS gibt noch weitere Veränderungen bekannt.

08.05.2026 | 0:30 min

Pünktlich zur 75. Vierschanzentournee werden die Frauen erstmals Teil des Skisprung-Traditionsevents sein. Der Weltverband FIS bestätigte die bevorstehende Premiere bei der Tagung des Komitees im slowenischen Portoroz.

Als Termine sind der 28. Dezember in Oberstdorf, der 31. Dezember in Garmisch-Partenkirchen, der 2. Januar 2027 in Innsbruck sowie der 5. Januar 2027 in Bischofshofen vorgesehen.

Frauenwettbewerbe am Qualifikationstag der Männer

Die Wettbewerbe der Frauen finden damit jeweils am Qualifikationstag der Männer statt. "Als wir mit der Erstellung des Saisonkalenders begannen, waren unsere Ziele klar: unsere globale Präsenz auszubauen und Synergien zwischen den Herren- und Damentouren zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass der Plan genau diese Absichten widerspiegelt", sagte Rennleiter Sandro Pertile.

Emotionales letztes Heimspringen für Skispringerin Katharina Schmid in Oberstdorf bei der Two Nights Tour. Selina Freitag wird Dritte und Tour-Zweite hinter Nika Prevc. 01.01.2026 | 0:53 min

Bislang Two-Nights-Tour für die Skispringerinnen

Die Vierschanzentournee löst die Two-Nights-Tour ab, die in den vergangenen Jahren die beiden Stationen in Deutschland rund um den Jahreswechsel verband.

Bei den Standorten in Österreich war das fehlende Flutlicht über Jahre hinweg das zentrale Problem. Nun aber einigten sich der Österreichische Skiverband (ÖSV) und das Land Tirol auf eine entsprechende Finanzierung.

FIS: Ein "wahrer Meilenstein"

FIS-Präsident Johan Eliasch nennt die Einführung der Tournee für Frauen "einen wahren Meilenstein in der Geschichte des Skispringens und des Wintersports insgesamt".

Ziel der FIS ist es, die Kalender von Männern und Frauen analog zum Biathlon sukzessive anzugleichen. In der kommenden WM-Saison wird es im norwegischen Lillehammer, in Willingen, im japanischen Sapporo sowie in Lake Placid in den USA Mixed-Wettbewerbe geben. Die WM steigt von 24. Februar bis 7. März im schwedischen Falun.

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Quelle: dpa