SC Freiburg im Europa-League-Finale: Rot-weißer Freudentaumel

Der SC Freiburg schafft gegen Sporting Braga verdient den vielumjubelten Einzug ins Europa-League-Finale und genießt die Feierlichkeiten nach allen Regeln der Kunst.

Der SC Freiburg hat die Aufholjagd geschafft und zieht erstmals ins Finale der Europa League ein. Die Breisgauer gewannen mit 3:1 - und profitierten von einem starken Lukas Kübler. 08.05.2026 | 1:00 min

Als auch noch die sechste Minute der Nachspielzeit überstanden war, gab es kein Halten mehr: Tausende Freiburger Fans kletterten über die Zäune und formten mit den schweißgebadeten Spielern einen einzigen auf und ab hüpfenden Freudenknäuel.

Und das aus gutem Grund: Nach dem völlig verdienten 3:1 Sieg (Hinspiel 0:1) gegen Sporting Braga steht der SC Freiburg nun im Europa-League-Finale, wo man am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa trifft.

Feiernde Fans des SC Freiburg stürmen nach dem Abpfiff den Platz. Quelle: dpa

"Haben Geschichte geschrieben"

"Wir haben Geschichte geschrieben", jubelte ein strahlender Igor Matanovic. Und Trainer Julian Schuster empfand "einfach eine unheimlich große Freude, wenn ich in die Gesichter der Menschen hier schaue."

Schon beim Betreten des Spielfeldes, so der Sturm-Hüne, habe er "gewusst, dass wir heute das Spielen, weil wir 34.000 gegen elf gespielt haben."

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Sporting Braga hofft SC Freiburg auf einen möglichen Lucky Punch. 07.05.2026 | 1:00 min

Früher Platzverweis spielt dem SC in die Karten

Genau genommen war es früh ein Spiel gegen zehn Portugiesen. Schließlich waren die Gäste ab der sechsten Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld, weil Sporting-Verteidiger Mario Dorgeles den Freiburger Jan-Niklas Beste als letzter Mann zu Fall gebracht hatte und vom Platz flog.

Danach spielte der SC seine numerische Überlegenheit clever aus und gönnte Braga kaum einmal Entlastung. Logische Folge waren im ersten Durchgang 72 Prozent Ballbesitz und zwei Tore durch Lukas Kübler (19.) und Johan Manzambi (41.).

Glückseligkeit in rot-weiß

Im zweiten Durchgang hielt der SC das Tempo hoch und Kübler erhöhte auf 3:0 (72.):

Ich bin froh, dass der Ball so gut kam. Dann habe ich ihn einfach reingeschädelt. „ Lukas Kübler, Spieler bei SC Freiburg

Erst gegen Ende verließen den SC die Kräfte, doch es blieb beim 1:3-Anschlusstreffer durch Pau Victor (79.).

Der Rest war rot- weiße Glückseligkeit. Trainer Schuster herzte zuerst den verletzten Mittelfeldspieler Yuito Suzuki und ließ sich dann fast ein wenig peinlich berührt von der Menge feiern, in der die Spieler längst die Bierflaschen kreisen ließen.

Trainer Julian Schuster konnte seit Amtsübernahme in Freiburg schon viele Erfolge feiern. Nun kann er sogar etwas Historisches schaffen. 29.04.2026 | 0:36 min

Dezibel-Rekorde im Breisgau

Allen voran Doppel-Torschütze Kübler, dessen Trikot hunderte Fans am liebsten als Souvenir mitgenommen hätten. "Das ist ein einmaliger Abend", freute sich der 33-Jährige.

Die Fans haben uns getragen. Es war die ganze Zeit unglaublich laut. „ Lukas Kübler, Spieler bei SC Freiburg

Mit dem sensationellen Einzug ins Istanbuler Finale ist beim Sportclub nun auch die Gefahr gebannt, am Ende einer Saison mit leeren Händen dazustehen, in der man lange Zeit in drei Wettbewerben eine gute Rolle gespielt hatte.

Nach dem Pokal-Aus saß der Frust tief

Nach dem unglücklichen Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart wäre ein Aus in der Europa League umso enttäuschender gewesen.

Zudem hätte es zwangsläufig vor den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen den Druck auf das Team von Julian Schuster erhöht, zumindest Platz sieben zu verteidigen, der zur Teilnahme an der Conference-League berechtigt.

Das Halbfinal-Hinspiel hatte der Sport-Club Freiburg mit 1:2 (1:1) gegen Sporting Braga verloren. 01.05.2026 | 0:45 min

Im Saisonfinish ist "Müdigkeit nicht erlaubt"

Die bessere Ausgangsposition gegenüber Eintracht Frankfurt hat der SC allerdings dennoch. Schließlich stecken die Hessen, die man um einen Punkt hinter sich gelassen hat, nun schon seit längerem im Formtief.

Das Auswärtsspiel beim Hamburger SV (Sonntag, 15.30 Uhr) geht man nun entsprechend optimistisch an. "Müdigkeit ist jetzt nicht erlaubt", weiß Trainer Julian Schuster, der hofft, dass "das Saisonfinish noch mal Kräfte freisetzt."

Mit Rückenwind über Hamburg nach Istanbul

Doch die Bundesliga stand am Donnerstagabend nun wirklich nicht im Mittelpunkt der Freiburger Befindlichkeiten, wenngleich Trainer Schuster fast bedauernd zugab, dass er bereits an den nächsten Spieltag denke.

Lukas Kübler hingegen lebte noch ganz im Hier und Jetzt. Also in dem Wettbewerb, in dem der SC gerade den größten Erfolg der Vereinsgeschichte errungen hatte:

Wenn wir schon im Finale stehen, wollen wir auch den Titel holen. „ Lukas Kübler, Spieler bei SC Freiburg

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