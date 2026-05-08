SailGP vor Bermuda live: Heimspiel für die Highspeed-Katamarane

Die Segel-Formel-1 kommt "nach Hause": Die SailGP gastiert im Atlantikrevier von Bermuda. Für genau diese Gewässer wurden die rasenden Rennkatamarane einst kreiert.

Die SailGP-Flotte gastiert als nächstes im britischen Überseerevier von Bermuda. (Archivbild) Quelle: James Gourley for SailGP

Wenn die englischen Fußball-Fans "Football is coming home" singen, dann meinen sie mit "home" das Mutterland England. Im Segelsport gilt das britische Überseerevier von Bermuda als Heimat der rasenden SailGP-Katamarane. Am Wochenende kehren sie dorthin zurück (zu sehen im ZDF-Livestream).

Einst wurden die Katamarane zuerst im 35. America's Cup 2017 vor Bermuda eingesetzt. Dann machten sie als Speerspitzen modernster Bootsbaukunst im SailGP Karriere, wurden zum Inbegriff für Hightech-Segelrennsport auf Foils (Tragflächen).

Die SailGP vor Bermuda live im ZDF-Stream Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr: Erster Renntag vor Bermuda

Sonntag, 10. Mai, ab 19 Uhr: Zweiter Renntag vor Bermuda

SailGP-Katamarane: Rennboote für fast alle Fälle

Drei der America's-Cup-Katamarane wurden nach 2017 umgerüstet, drei weitere neu gebaut - fertig war die erste F50-Flotte für das SailGP-Premierenjahr 2019. Der Name "F50" setzt sich aus "Foiling" und "Rumpflänge 50 Fuß" zusammen. Die neuen Boote entwickelten sich rasant weiter.

Heute sind die Katamarane mit Elektromotoren und Lithium-Ionen-Batterien zum Antrieb der Hydraulik ausgestattet. Sie können mit modularen Flügeln in vier Größen (18, 24, 27,5 und 29 Quadratmetern) und unterschiedlich geformten Rudern und Foils fast alle Wind- und Wellenbedingungen parieren.

Wann und wo finden die SailGP-Events 2026 statt?

17./18. Januar: Australien, Perth

14./15. Februar: Neuseeland, Auckland

28. Februar/1. März: Australien, Sydney

11./12. April: Brasilien, Rio de Janeiro

9./10. Mai: Bermuda

30./31. Mai: USA, New York

20./21. Juni: Kanada, Halifax

25./26. Juli: Großbritannien, Portsmouth

22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Rasendes Vergnügen im Traumrevier

Getrieben davon, stets maximale Geschwindigkeiten zu erreichen, stellt die SailGP-Rennserie heute die modernste Flotte des internationalen Segelrennsports. Die F50-Flotte repräsentiert den Höhepunkt von zehn Jahren Entwicklungsarbeit.

An diesem Wochenende werden die kraftstrotzenden Kats ihre Muskeln wieder dort spielen lassen, wo sie 2017 Premiere feierten. Die Rennstrecke im Great Sound von Bermuda bietet mit wenig Wellen und meist gutem Wind ein Traumrevier für die Crews, die mit den Boliden übers Wasser fliegen.

Eine Crew beim SailGP besteht aus acht Personen. Wer hat welche Aufgaben, worauf kommt es für die Einzelnen an? 09.08.2025 | 2:57 min

Rekordjagd im Bermuda-Dreieck

Voraus liegt Event fünf der sechsten SailGP-Saison an der nördlichen Spitze des Bermuda-Dreiecks. Der F50-Speedrekord liegt seit der Sassnitz-Premiere 2025 bei 103,93 km/h. Aufgestellt hat ihn bei ähnlich wellenarmen Bedingungen wie vor Bermuda Dänemarks Rockwool-Team.

Das Germany SailGP-Team Quelle: Samo Vidic for SailGP

Vor Bermuda könnte dieser Rekord fallen, auch wenn die Winde dort im Mai oft noch leicht sind. Team-Germany-Fahrer Erik Kosegarten-Heil sagt: "Der Great Sound bietet einen vergleichsweise großen Rennkurs mit flachem Wasser."

Die Boote sind für das Revier designt worden. Sie kommen zurück in ihre Heimat. „ Erik Kosegarten-Heil, Deutscher SailGP-Skipper

Das deutsche Boot hat am ersten Tag beim SailGP vor Rio das vierte Rennen gewonnen. Am Sonntag findet das Finale statt. 11.04.2026 | 0:26 min

Ohne Neuseelands Black Foils

Der erste SailGP in Bermuda wurde 2021 ausgetragen. Die Briten siegten damals vor Australien und Frankreich. Beim vierten Bermuda-Gastspiel 2024 gewannen Spaniens Los Gallos, die danach Saisonmeister wurden. Aktuell erscheint eine Prognose schwieriger zu sein.

Neuseelands stets co-favorisierte Black Foils sind seit ihrer schweren Kollision mit Frankreichs DS Team Automobiles im Februar in Auckland aus dem Rennen. Nach dem Totalschaden bekommen sie ein neues Boot. Das Comeback erfolgt frühestens im Juni in Halifax.

Zu den Favoriten zählen die in Rio siegreichen Bonds Flying Roos. Auch das hinter den in Brasilien stark schwächelnden Briten auf Platz drei liegende US-Team will punkten. Und damit gerne die Bilder seiner dramatischen Bermuda-Trainingskenterung von 2024 vergessen lassen.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Team Germany mit erfolgreichen Aufholrennen

Team Germany startet als Tabellen-Achter von 13 Teams. Als Achillesferse hatten sich zuletzt wieder die Starts erwiesen. Daran hat Schwarz-Rot-Gold mangels realer F50-Trainingsmöglichkeiten für alle Teams auch mit Simulatoren gearbeitet.

Es geht darum, die richtige Balance zwischen Planung und Intuition zu finden. „ Deutscher Skipper Erik Kosegarten-Heil

Andererseits waren sie zuletzt die besten "Aufholer" der Flotte, hatten über alle sieben Rio-Rennen insgesamt 18 Plätze gutgemacht, ein Rennsieg, ein zweiter und ein dritter Rang. "Wenn die Starts klappen, sind wir am Start", sagt der Fahrer lächelnd. Er weiß: Der Grat zwischen Triumph und Niederlage ist schmal in der SailGP.

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