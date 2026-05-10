Handball-Bundesliga: Endspurt sichert Füchsen den Sieg in Kiel

Sieg im Abstiegskampf beim 1. FC Köln :Heidenheim verdient sich ein Endspiel um den Klassenerhalt
mit Video9:52
von Jan Döhling
Die Aufholjagd des THW reicht nicht: Nach zwischenzeitlichem Ausgleich sichern sich die Füchse mit einem starken Endspurt den Sieg beim Rekordmeister.
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