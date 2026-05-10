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Handball-Bundesliga: Endspurt sichert Füchsen den Sieg in Kiel

Handball-Bundesliga:Starker Endspurt sichert Füchsen den Sieg in Kiel

von Jan Döhling

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Mathias Gidsel (Berlin) applaudiert am 06.05.2026 in Berlin nach dem Sieg den Fans.

Die Aufholjagd des THW reicht nicht: Nach zwischenzeitlichem Ausgleich sichern sich die Füchse mit einem starken Endspurt den Sieg beim Rekordmeister.

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Quelle: Reuters

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