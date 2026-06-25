Vor der WM galt Ecuador als fester Kandidat für die K.o.-Runde, doch die Statik bei der Mannschaft vom Äquator stimmt nicht. Nun steht auch der Trainer in der Kritik.

In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curaçao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig. 21.06.2026 | 9:25 min

Natürlich hat Jürgen Klinsmann seine Zeit als Teamchef nicht vergessen. Das Sommermärchen 2006 ist untrennbar mit dem Namen des längst in Kalifornien heimisch gewordenen Bessermachers verbunden.

Eine Zwischenstation war seinerzeit ein lockerer 3:0-Sieg gegen Ecuador im letzten WM-Gruppenspiel. Genau wie damals hat die DFB-Auswahl nun den Gruppensieg vor dem Aufeinandertreffen mit Ecuador in New Jersey (Donnerstag, 22 Uhr / ARD) schon sicher.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Ecuador-Spiel über den Rasen in East Rutherford, die Ausfälle von Nathaniel Brown und Nico Schlotterbeck und den "Flow" von Deniz Undav. 25.06.2026 | 4:40 min

Als Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA hat sich auch Klinsmann gewundert, dass der Zweite der Südamerika-Qualifikation erst gegen die Elfenbeinküste (0:1), dann gegen Curaçao (0:0) den Erwartungen hinterherhechelt. Was ist bloß mit dem Geheimfavoriten los?

"Man kann schon sagen, dass sie sich unter Wert verkauft haben, denn beide Spiele haben sie eigentlich gut gespielt", sagt der 61-Jährige bei seinem Besuch im German House of Soccer gegenüber dem ZDF:

Vor allem im zweiten Spiel, da hatten sie 35, 40 Torschüsse. Nein, es ist eine Mannschaft, die dich auf jeden Fall schlagen kann. „ Jürgen Klinsmann, Ex-DFB-Teamchef, über Ecuadors Team

"Und die wollen natürlich jetzt um jeden Preis Ecuadorianergewinnen, weil sie noch zumindest als Drittplatzierter durchgehen wollen", so Klinsmann weiter.

Nationalcoach Beccacece rechnet mit 55.000 Fans aus Ecuador

Die Südamerikaner werden in East Rutherford ein Heimspiel haben. "Morgen werden über 55.000 Landsleute dabei sein", verriet Nationaltrainer Sebastián Beccacece am Vortag.

Schwer zu fassen für Ecuadors Pedro Vite: Nur 0:0 gegen Curacao. Quelle: AP Photo/Reed Hoffmann

Ein Teil speist sich aus der im Großraum New York verankerten Gemeinschaft. Rund 300.000 Ecuadorianer siedelten Ende der 1990er Jahre nach einer Wirtschaftskrise in die USA über.

Ecuadors Coach in der Kritik

Doch statt wieder mehr nationale Identität zu stiften, haben die Kicker in den sonnengelben Jerseys bislang enttäuscht. Und natürlich steht der aus Argentinien stammende Coach am Pranger.

"Hör auf, heiße Luft zu verkaufen, und tritt bei 'La Tri' zurück!", wetterte Ex-Nationalspieler Jefferson Montero via X: "Hab ein bisschen Würde, du hast unserem Fußball mit einer Generation, die die beste der Geschichte sein sollte, großen Schaden zugefügt." Vieles klingt nach verletztem Stolz.

Beccacece: DFB-Elf eine "Weltmacht"

Beccacece konterte die Kritik auf der Abschlusspressekonferenz am Mittwoch kühl: "Ich bin gelassen, ich bin gefasst. Ich habe ein Team, das unter widrigen Umständen zusammenhält." Auch wenn man jetzt gegen "eine Weltmacht" antreten würde.

Der 45-Jährige, der mit seinen halblangen, blonden Haaren auch als Surflehrer an den Long Beach von Long Island passen würde, erneuerte seine Einschätzung, dass er es nie geschafft habe, die Herzen der Ecuadorianer zu erobern.

Ich habe den Eindruck, dass sie mich nicht mögen. Es gibt eine gewisse Ablehnung gegenüber meiner Person. „ Nationaltrainer Sebastián Beccacece über die Ecuadors Bevölkerung

Er negierte nicht, dass teilweise die Familie unter den Anschuldigungen gelitten habe.

Torjäger Enner Valencia ist über seinen Zenit

Nur kann er eigentlich was für die Unwucht im Kader? Hinten ist die Qualität hui, vorne das Niveau pfui.

Mittelfeldmann Moisés Caicédo (FC Chelsea) und die Ex-Bundesligaprofis Piero Hincapié (FC Arsenal) und Willian Pacho (Paris Saint-Germain) bilden zusammen mit Joel Ordóñez (FC Brügge) eine hochkarätige Defensive. Doch je mehr die Offensive gefragt ist, desto hilfloser wirkt alles.

Gealterter Torjäger Enner Valencia

Torjäger Enner Valencia hat seinen Zenit überschritten: Seine Quote (107 Länderspiele/50 Tore) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 36-Jährige an Effektivität eingebüßt hat.

Der zehn Jahre jüngere, in Hamburg geborene Anthony Yeboah Zamora, Sohn eines ghanaischen Vaters und einer ecuadorianischen Mutter, hat bislang nicht gezündet.

Beccacece ruft Schicksalsspiel aus

Ein früher Abschied wäre für ein Land fatal, das sich von der fünften WM-Teilnahme sportlich und atmosphärisch viel mehr versprochen hatte. Sollte es so kommen, kennt Beccacece die Konsequenzen: "Ich bin der Verantwortliche. Dann werde ich wohl weichen müssen. Das ist das Leben."

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