Curaçao hat Ecuador ein Remis abgeknüpft und durfte den ersten Punkt der eigenen WM-Geschichte bejubeln. Das macht Deutschland zum Gruppensieger.

Fußball-WM 2026: Ecuador - Cuaraçao Quelle: IMAGO / ZUMA Press Wire

Curaçao hat Deutschland bei der WM vorzeitig zum Gruppensieger gemacht. Das Team der Trainer-Legende Dick Advocaat trotzte Ecuador in Kansas City ein beachtliches 0:0 ab und sorgte mit dem Überraschungscoup dafür, dass die DFB-Elf in der Gruppe E nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.

Knapp eine Woche nach der Pleite gegen Deutschland (1:7) fügte Curaçao auch dank seines herausragenden Torhüters Eloy Room seinem Fußball-Märchen eine Erfolgsgeschichte hinzu.

Das erste WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste hatte Ecuador knapp verloren. 15.06.2026 | 8:07 min

Curaçao kann bei seiner historischen ersten WM im Spiel gegen die Elfenbeinküste sogar noch auf den zweiten Platz springen. Ecuador hatte in der WM-Qualifikation vor allem defensiv überzeugt, im zweiten WM-Spiel tat sich das Team von Nationaltrainer Sebastián Beccacece offensiv aber erneut schwer.

Ecuador mit vielen Chancen aber ohne Treffer

Die offensive Ausrichtung Curaçaos bot "La Tri" Räume, zudem zwangen die Südamerikaner den Gegner mit frühem Pressing zu Fehlern - und kamen so zu Chancen. Pedro Vite (14.) scheiterte aus spitzem Winkel, Valencia zielte nach einer Hereingabe des Ex-Leverkuseners Piero Hincapié (20.) zu zentral.

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Auch der wuchtige Abschluss von Gonzalo Plata (28.) war für Room kein Problem. Curaçao zog sich vor der Halbzeit mit zwei dichten Defensivreihen etwas zurück. Ecuador fehlten die Ideen. Der Schuss des gebürtigen Hamburgers John Yeboah (42.) war zu unplatziert.

Torhüter Room überragt

Auch nach dem Seitenwechsel machte Ecuador aus der größeren individuellen Klasse zu wenig. Spielerisch fand der Favorit selten ein Durchkommen, häufige Distanzschüsse waren Ausdruck zunehmender Ratlosigkeit. Gefahr entstand nach Standards, Plata (59.) scheiterte per Kopf am starken Room.

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Curaçao setzte auf Konter und näherte sich einer Sensation, bei einer Dreifachchance (60.) kam Ecuadors Torhüter Hernán Galíndez in höchste Bedrängnis. Die größeren Chancen hatte in der Summe dennoch Ecuador. Curaçao-Schlussmann Room wuchs dabei über sich hinaus, auch in der Schlussphase parierte er ein ums andere Mal. Ecuadors Angelo Preciado traf dazu die Latte (90.).

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Quelle: SID, dpa