Guillermo Ochoa steht schon eine halbe Ewigkeit im mexikanischen Tor. Gegen Tschechien war es wohl sein letzter Auftritt. Es wurde emotional.

Co-Gastgeber Mexiko steht schon vor dem letzten Vorundendenspiel als Gruppensieger fest. Trotzdem schreibt die Partie gegen Tschechien eine besondere Geschichte. 25.06.2026 | 7:11 min

Guillermo Ochoa küsste die Pfosten seines Tores und konnte die Tränen nicht mehr verbergen. Diesen Abend des 24. Juni 2026 wird er wohl nie vergessen.

"Mein erstes Spiel war im Aztekenstadion, mein letztes Spiel war im Aztekenstadion. Es war ein wunderschönes letztes Kapitel meiner Karriere. Vielen Dank an alle", sagte der 40 Jahre alte mexikanische Kulttorhüter und Nationalheld nach seinem emotionalen und womöglichen letzten Einsatz auf der großen Weltbühne.

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"Er ist eine Legende des Weltfußballs und er ist Mexikaner", schwärmte Nationaltrainer Javier Aguirre, der Ochoa auch bei jedem anderen Spielstand eingewechselt hätte:

Memo musste unbedingt spielen. Er steht früh auf, geht ins Fitnessstudio, gibt nie auf und motiviert seine Teamkollegen. Er ist wirklich besser als je zuvor. „ Javier Aguirre, mexikanischer Nationaltrainer

Der Coup des Trainers

Aguirre wechselte beim Stand von 2:0 für Mexiko gegen Tschechien den Keeper. In der 78. Minute machte die bisher bei der WM unbezwungene 26 Jahre alte Nummer eins, Raúl Rangel, Platz für die Torwart-Ikone des mexikanischen Fußballs. Für Ochoa, der nach dieser WM mit dann 41 Jahren seine Karriere beenden wird.

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Keine Probleme für Ochoa

Die gute Viertelstunde hielt Ochoa seinen Kasten sauber, er hatte mehrere Ballkontakte, leitete das 3:0 Mexikos mit einem langen Abschlag sogar ein. Nach dem Schlusspfiff zum 3:0 warfen seine Mitspieler Ochoa in die Luft.

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Das Stadion, in dem er vor dem WM-Eröffnungsspiel minutenlang noch im schicken Anzug allein auf dem Rasen gewesen war und schon da die Ovationen in sich aufgesogen hatte, wurde zum Epizentrum einer Stimmungsexplosion im ganzen Land.

Kein Sinn mehr weiterzuspielen

Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, hatte er jüngst der FIFA gesagt. Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. "Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen."

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Ochoa kommt nun auf 154 Einsätze für "El Tri", es ist seine sechste WM, bei zwei Endrunden (2006 und 2010) war er aber nicht zum Einsatz gekommen. Nach der WM wird seine Karriere enden - mit der Erinnerung an den Abend des 24. Juni 2026 in Mexiko-Stadt.

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Quelle: SID, dpa