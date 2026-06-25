WM 2026: Historisch - Südafrika übersteht die Vorrunde

Mexiko holt dritten Sieg:Historisch: Südafrika übersteht die WM-Vorrunde
Das Team Südafrikas holt bei der WM seinen ersten Sieg und zieht in Gruppe A noch an Südkorea vorbei. Keine Blöße gibt sich Co-Gastgeber Mexiko.
Südafrika hat bei seiner vierten Teilnahme an einer Fußball-WM erstmals die K.-o.-Phase erreicht und damit nationale Fußball-Geschichte geschrieben. Das Team des belgischen Trainers Hugo Broos gewann das letzte Vorrundenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und schloss die Gruppe A als Zweiter ab.
Südkorea droht überraschend das Aus
In Monterrey sorgte Thapelo Maseko mit seinem Treffer in der 63. Minute für grenzenlosen Jubel bei "Bafana Bafana". Im Sechzehntelfinale trifft Südafrika am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles auf Co-Gastgeber Kanada. Südkorea beendete die Vorrunde mit drei Punkten auf Rang drei und muss jetzt um das Weiterkommen zittern.
Mexiko schlägt auch Tschechien
Co-Gastgeber Mexiko beendete die Vorrunde zeitgleich mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. Gegen Tschechien setzte sich El Tri im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 3:0 (0:0) durch. Mateo Chávez bei seinem WM-Debüt (55.), Julian Quinones (61.) und Alvaro Fidalgo (90.+4) trafen für die Mexikaner.
Die Tschechen müssen mit nur einem Punkt die Heimreise antreten. Ab der 78. Minute bekam auch Kulttorhüter Guillermo Ochoa (40) bei seiner sechsten und letzten WM noch ein paar Einsatzminuten.
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