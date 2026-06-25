Robin Alexander bei Markus Lanz: Wie politisch ist Fußball?

Markus Lanz: Wie politisch ist Fußball?:Robin Alexander: Fußball wird von Politik bewirtschaftet
von Felix Rappsilber
Fußball werde von der Politik als Popularitätsressource genutzt, sagt Robin Alexander bei "Markus Lanz". Merz wirke gegenüber der DFB-Elf wie der "gute Onkel", so Gaby Papenburg.
"Wenn Deutschland Weltmeister würde, hätte das natürlich eine Auswirkung auf (...) die Stimmung in diesem Lande: Wir kriegen ja doch was hin. Das wäre doch bei zwei Stunden Verspätung mit der Bahn mal 'ne andere Geschichte." - Sportjournalist Marcel Reif betonte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" den Einfluss des Fußballs auf die politische Stimmung in Deutschland.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hofft auf eine erfolgreiche WM für die deutsche Nationalelf: "Ein gutes Abschneiden der Nationalmannschaft hätte für Deutschland, für das Binnenklima, sicherlich eine große gute Wirkung."
Robin Alexander: Fußball hat 2006 Stimmungswechsel erzeugt
Dafür gebe es ein historisches Beispiel, sagte Journalist Robin Alexander. Nach den Agenda-2010-Reformen sei Gerhard Schröder (SPD) als Bundeskanzler abgewählt worden. 2005, im ersten Regierungsjahr von Angela Merkel (CDU), habe es politisch "an allen Ecken und Enden geknirscht":
2006 hätten Fußball und Politik ineinander gegriffen: "Jetzt haben wir noch gar nicht die Reformen. Die werden ja erst, wenn wir Glück haben, in der nächsten Woche beschlossen." Weil das "noch schiefgehen" könne, glaubte Alexander nicht, dass der von Merz erwünschte Effekt "eins zu eins" funktioniere.
Deniz-Undav-Moment der Politik
Im politischen Berlin diskutieren die schwarz-roten Koalitionäre derzeit über die Rentenreform. Die Reformpläne sind am Dienstagmorgen offiziell vorgestellt worden, aber schon am Samstag war das Konzept medial aufgepoppt. Am Tag des WM-Spiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste.
Alexander verdeutlichte das Zusammenspiel aus Fußball und Politik: "Einen Tag später wurde der Chef der Jungen Union gefragt, ob er die Rentenreform gut finde. Er sagte, das könnte der 'Deniz-Undav-Moment' der Politik werden."
Undav - Startelf oder Joker?
Deniz Undav hatte der deutschen Nationalmannschaft mit zwei Toren gegen die Elfenbeinküste den Gruppensieg erspielt. Marcel Reif sagte:
Kommt er in die Startelf oder bleibt er Super-Joker? Reif wollte sich nicht festlegen: "Es läuft doch so gut, wenn er reinkommt. (...) Auf der anderen Seite denkst du: Komm, lass ihn mal von Anfang an. Das hat er sich doch verdient."
Journalistin Gaby Papenburg ergänzte: "[Undav] hat so gut funktioniert, weil er eben gerade diese Qualität hat, wenn er reinkommt, dass er dann auch sofort da ist. Das können auch nicht alle, die nicht von Anfang an spielen."
Weil Fußballer "immer spielen" wollten, sei das eine "schwierige Entscheidung" für Bundestrainer Julian Nagelsmann, so Papenburg. Reif vermutete, dass Nagelsmann die Startelf "nicht rotieren" werde. Falls doch, müsse er einen anderen Spieler für Undav "rasieren":
Unbeholfener Videoanruf des Kanzlers?
Friedrich Merz hatte versucht, die Fußball-WM für sich politisch zu nutzen. Die Beliebtheitswerte des Bundeskanzlers haben einen historischen Tiefstand erreicht. Ein Jahr nach Amtsantritt hatten nur 30 Prozent der Befragten die Arbeit von Friedrich Merz als "eher gut" bewertet.
Per Videoanruf hatte Merz der Nationalelf Erfolg gewünscht: "Ganz Deutschland hält euch die Daumen." Papenburg zeigte sich davon amüsiert: "Das ist wie, als ob der gute Onkel telefoniert mit seinen Jungs, die ein Kreisligaspiel vor sich haben."
Robin Alexander stimmte zu. "Diese Nummer mit dem Handy" sehe zwar "unbeholfen" aus, zeige aber die "zweite Ebene" der Politik: "[Fußball] ist eine Popularitätsressource und die wird professionell bewirtschaftet von der Politik."
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