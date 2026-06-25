Robin Alexander bei Markus Lanz: Wie politisch ist Fußball?

Fußball werde von der Politik als Popularitätsressource genutzt, sagt Robin Alexander bei "Markus Lanz". Merz wirke gegenüber der DFB-Elf wie der "gute Onkel", so Gaby Papenburg.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 24. Juni 2026 in voller Länge. 24.06.2026 | 59:56 min

"Wenn Deutschland Weltmeister würde, hätte das natürlich eine Auswirkung auf (...) die Stimmung in diesem Lande: Wir kriegen ja doch was hin. Das wäre doch bei zwei Stunden Verspätung mit der Bahn mal 'ne andere Geschichte." - Sportjournalist Marcel Reif betonte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" den Einfluss des Fußballs auf die politische Stimmung in Deutschland.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hofft auf eine erfolgreiche WM für die deutsche Nationalelf: "Ein gutes Abschneiden der Nationalmannschaft hätte für Deutschland, für das Binnenklima, sicherlich eine große gute Wirkung."

Die Stimmung zur Fußball-WM hat weiter Fahrt aufgenommen. Fanartikel wie Trikots oder Flaggen sind stark nachgefragt. 22.06.2026 | 1:37 min

Robin Alexander: Fußball hat 2006 Stimmungswechsel erzeugt

Dafür gebe es ein historisches Beispiel, sagte Journalist Robin Alexander. Nach den Agenda-2010-Reformen sei Gerhard Schröder (SPD) als Bundeskanzler abgewählt worden. 2005, im ersten Regierungsjahr von Angela Merkel (CDU), habe es politisch "an allen Ecken und Enden geknirscht":

Und dann kam 2006 die Heim-WM, das berühmte Sommermärchen, (...) und darüber kommt auch ein Stimmungswechsel in der Politik. Allerdings haben dann diese Agenda-Reformen gewirkt. „ Robin Alexander, Journalist

2006 hätten Fußball und Politik ineinander gegriffen: "Jetzt haben wir noch gar nicht die Reformen. Die werden ja erst, wenn wir Glück haben, in der nächsten Woche beschlossen." Weil das "noch schiefgehen" könne, glaubte Alexander nicht, dass der von Merz erwünschte Effekt "eins zu eins" funktioniere.

Die Fußball-WM 2006 in Deutschland ist als Sommermärchen in die Sportgeschichte eingegangen. Eine ZDF-Doku zeigt nun die Vorgeschichte dieser WM. 20.05.2026 | 1:31 min

Deniz-Undav-Moment der Politik

Im politischen Berlin diskutieren die schwarz-roten Koalitionäre derzeit über die Rentenreform. Die Reformpläne sind am Dienstagmorgen offiziell vorgestellt worden, aber schon am Samstag war das Konzept medial aufgepoppt. Am Tag des WM-Spiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste.

Die Bundesregierung möchte das Reformpaket noch vor der Sommerpause beschließen. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese erläutert, wie mit den Vorschlägen dann weiter verfahren wird. 23.06.2026 | 1:11 min

Alexander verdeutlichte das Zusammenspiel aus Fußball und Politik: "Einen Tag später wurde der Chef der Jungen Union gefragt, ob er die Rentenreform gut finde. Er sagte, das könnte der 'Deniz-Undav-Moment' der Politik werden."

Undav - Startelf oder Joker?

Deniz Undav hatte der deutschen Nationalmannschaft mit zwei Toren gegen die Elfenbeinküste den Gruppensieg erspielt. Marcel Reif sagte:

[Deniz Undav] macht sich keinen Kopf und so spielt der auch Fußball. „ Marcel Reif, Sportjournalist

Kommt er in die Startelf oder bleibt er Super-Joker? Reif wollte sich nicht festlegen: "Es läuft doch so gut, wenn er reinkommt. (...) Auf der anderen Seite denkst du: Komm, lass ihn mal von Anfang an. Das hat er sich doch verdient."

Journalistin Gaby Papenburg ergänzte: "[Undav] hat so gut funktioniert, weil er eben gerade diese Qualität hat, wenn er reinkommt, dass er dann auch sofort da ist. Das können auch nicht alle, die nicht von Anfang an spielen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück – und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf? 21.06.2026 | 5:30 min

Weil Fußballer "immer spielen" wollten, sei das eine "schwierige Entscheidung" für Bundestrainer Julian Nagelsmann, so Papenburg. Reif vermutete, dass Nagelsmann die Startelf "nicht rotieren" werde. Falls doch, müsse er einen anderen Spieler für Undav "rasieren":

Leroy Sané hat seine Chance gehabt. Im Moment könnte ich mir vorstellen, man müsste auch mal was anderes probieren. „ Marcel Reif, Sportjournalist

Unbeholfener Videoanruf des Kanzlers?

Friedrich Merz hatte versucht, die Fußball-WM für sich politisch zu nutzen. Die Beliebtheitswerte des Bundeskanzlers haben einen historischen Tiefstand erreicht. Ein Jahr nach Amtsantritt hatten nur 30 Prozent der Befragten die Arbeit von Friedrich Merz als "eher gut" bewertet.

Per Videoanruf hatte Merz der Nationalelf Erfolg gewünscht: "Ganz Deutschland hält euch die Daumen." Papenburg zeigte sich davon amüsiert: "Das ist wie, als ob der gute Onkel telefoniert mit seinen Jungs, die ein Kreisligaspiel vor sich haben."

Robin Alexander stimmte zu. "Diese Nummer mit dem Handy" sehe zwar "unbeholfen" aus, zeige aber die "zweite Ebene" der Politik: "[Fußball] ist eine Popularitätsressource und die wird professionell bewirtschaftet von der Politik."