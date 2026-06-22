Fünf Torbeteiligungen - und das bei nur 56 Minuten Einsatzzeit. Die internationale Presse feiert Deniz Undav als "Super Sub". Jokertore liegen bei der Fußball-WM im Trend.

Wie die WM zum Turnier der "Super-Einwechslungen" wird

Per Mertesacker und Christoph Kramer mit Überlegungen über die weitere Rolle von Deniz Undav und die Frage der Rotation für das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. 21.06.2026 | 4:00 min

Deniz Undav ist in aller Munde - auch die internationale Presse feiert Deutschlands Super-Einwechselspieler ("Super Sub"). Während in der Heimat aufgeregt diskutiert wird, ob der Topjoker nicht sogar von Anfang an spielen sollte, scheint sich der Torjäger immer mehr mit seiner Rolle anzufreunden. Man habe "ein gemeinsames Ziel". Und wenn es gerade doch so gut funktioniere?

Undav ist jedenfalls der Superjoker inmitten mehrerer Stars, die bei der XXL-WM immer wieder Spiele nach Einwechslungen mitentschieden.

Ob Johan Manzambi (Schweiz), Marcus Rashford (England) - oder Helio Valera aus Kap Verde. Holt am Ende vielleicht sogar das Team eines Trainers, der die besten Asse aus dem Ärmel zaubern kann, den Titel? Es wäre nicht das erste Mal in der WM-Geschichte.

Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM. 22.06.2026 | 10:42 min

WM 2026 auf Kurs zum Jokertor-Rekord

Das wichtigste Jokertor der jüngeren Historie haben deutsche Fußballfans noch genau vor Augen. Es lief die 113. Spielminute, als Mario Götze, erst kurz zuvor ins Spiel gebracht, Deutschland nach einer Flanke des ebenso eingewechselten André Schürrle unnachahmlich zum WM-Titel schoss. 2014 fielen ohnehin die meisten Treffer durch Joker in der WM-Geschichte (32). Die Bestmarke dürfte in den 104 Partien in diesem Jahr übertroffen werden.

Auch durch die gestiegene Belastung im Zeitalter der zusätzlichen oder aufgeblähten Wettbewerbe könnten Joker bei fünf Wechselmöglichkeiten "so wichtig sein wie selten zuvor", mutmaßte der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan vor dem WM-Start.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Bislang behielt er Recht. So kamen Manzambi und Rubén Vargas von der Bank und ließen die Schweizer gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) spät jubeln. Der Kapverdier Varela traf drei Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2 (1:2) gegen Uruguay.

Englands Trainer Tuchel ist Fan mutiger Einwechslungen

Selbst Thomas Tuchel, der sich womöglich vom Konzept der "Finisher" im Rugby inspirieren ließ, wurde von Wayne Rooney für seine "Zocker"-Mentalität gefeiert.

"Ich liebe diese Einwechslungen", schwärmte Englands Ikone. Der Teammanager hatte mutig gewechselt: Ins Spiel kamen Buyako Saka, Morgan Rogers und Rashford. Letzterer sorgte beim 4:2 gegen Kroatien spät für die Entscheidung. Das Motto: Wenn der Gegner müde ist und die Konzentration nachlässt, schlägt die Stunde der Einwechselspieler.

England ist erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" ein ganz anderes Gesicht als bei der EM 2024 und boten phasenweise begeisternden Offensivfußball. 18.06.2026 | 10:42 min

Finden sich Spieler mit Einwechselrolle zurecht?

Tuchel wies zugleich auf das Spannungsfeld hin, in dem sich viele Trainer mit ihren Stars bewegen. Jeder Profi - auch Undav - will von Beginn an spielen, aber es brauche "diese Qualität" von der Bank, sagte er. Für einige sei die Rolle neu, aber es sei nunmal "eine ganz besondere Zeit, und sie identifizieren sich mit der Idee, dass wir es als Team schaffen".

Nagelsmann: Warum Undavs "Flow jetzt brechen"?

Eingeführt wurden Einwechslungen zur WM 1970. Damals machte sich Jürgen Grabowski als "bester Einwechselspieler der Welt" einen Namen. Uruguays Richard Morales gelang in der Zwischenzeit das schnellste WM-Jokertor nach 16 Sekunden (2002). Und während David Odonkor und Oliver Neuville das "Sommermärchen" 2006 so richtig starteten, beendete es Italiens Alessandro Del Piero nach seiner Einwechslung im Halbfinale.

Für einen Meilenstein sorgte Roger Milla, der 1990 mit fünf Joker-Assists für Kamerun herausstach. Undav benötigte 56 Minuten, um gleichzuziehen. "Das ist doch top für ihn gerade", sagte Julian Nagelsmann über Undavs Rolle.

Viel mehr Entscheider als er kann man nicht sein. Warum sollte ich seinen Flow jetzt brechen? „ Bundestrainer Julian Nagelsmann über Deniz Undav

Und dennoch versicherte der Bundestrainer, dass ein Startelfeinsatz des Stuttgarters "nicht ausgeschlossen" sei.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: sid