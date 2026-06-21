"Deutschland ist eben Deutschland": Pressestimmen zum DFB-Sieg

Das DFB-Team hat gegen die Elfenbeinküste einen knappen Sieg gefeiert. Die Pressestimmen zum zweiten WM-Auftritt Deutschlands.

Nadiem Amiri feiert das Tor gegen die Elfenbeinküste. Quelle: AP

Dank eines Doppelpacks von Deniz Undav hat das deutsche Nationalteam auch die Elfenbeinküste bezwungen und das Weiterkommen bei der WM vorzeitig sicher. Auch die Weltpresse lobt nach dem 2:1 (0:1) in Toronto das "goldene Händchen" von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Internationale Pressestimmen zum zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl im Überblick:

England

The Sun: "Was für ein Spiel! Das waren mit die intensivsten 90 Minuten dieser Weltmeisterschaft bisher. (...) Super-Joker Deniz Undav stahl den Sieg mit einem Last-Minute-Herzschlagtreffer – aber erst, nachdem Teenie-Elefant Yan Diomande drohte, völlig über die DFB-Elf hinwegzutrampeln."

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min



Daily Mail: "Was für ein Comeback! Julian Nagelsmann sorgte nach der Pause für die Wende und sicherte damit den Einzug in die K.o.-Runde. Sie haben Deniz Undav zu danken, der von der Bank kam und den entscheidenden Doppelpack schnürte. Wieder dort, wo sie hingehören."

Guardian: "Undav reißt Deutschland in letzter Minute aus der Bredouille und sichert den Sieg."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Deutschlands Held heißt Deniz Undav: Der Stürmer wurde eingewechselt und drehte das Spiel praktisch im Alleingang. Deutschlands elfter Sieg in Folge und die vorzeitige Qualifikation – die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist nicht zu stoppen, getragen von Undav.

Deutschlands Held des zweiten WM-Spiels Deniz Undav spricht nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste im Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben. 21.06.2026 | 2:19 min

Doch bevor man an die Zukunft denkt, muss sich das Team selbst hinterfragen: Nach dem 7:1 gegen Curacao gerät Deutschland gegen eine sehr starke Elfenbeinküste zeitweise in Schwierigkeiten."

Tuttosport: "Deniz Undav führt Deutschland schließlich doch noch ins Sechzehntelfinale der WM. Das Team von Julian Nagelsmann holt drei weitere Punkte und qualifizierte sich dank eines goldenen Händchens des Bundestrainers für die nächste Runde. Der eingewechselte Undav dreht die Partie praktisch im Alleingang und erzielte den entscheidenden Treffer sogar erst in der 94. Minute."

Frankreich

L'Equipe: "Ein wahrer Kampf. Die Elfenbeinküste und Deutschland lieferten sich in einem stimmungsvollen Stadion in Toronto ein hochintensives Spiel."

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück - und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf? 21.06.2026 | 5:30 min

Spanien

Marca: "Glückliches Ende für die Deutschen und ein trauriges, sehr trauriges für die Afrikaner, die die Niederlage nicht verdient hatten. Aber Deutschland ist eben Deutschland. Man darf sie niemals abschreiben."

AS: "Undav gibt sich als Klose. Deutschland wird immer mehr zu Deutschland. Gegen Curacao trat es auf wie in seinen besten Zeiten und erzielte sieben Tore mit brasilianischem Flair. Gegen die Elfenbeinküste musste die Mannschaft dagegen ihren typischen Charakter und ihre Widerstandsfähigkeit zeigen."

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Portugal

A Bola: "Deniz Undav kam von der Bank und entschied das Spiel für Deutschland. Ein sehr bitteres Ende für die Elefanten."

Elfenbeinküste

Mondial Sport: "Die Elefanten unterliegen der 'Mannschaft' in letzter Minute. Die Elefanten kämpfen und haben ihre Chancen. Aber spät gibt es den Schock."

7Info: "Die mutige Mannschaft unterliegt Deutschland. Angefeuert von der ivorischen Diaspora in Kanada können die Elefanten mithalten, aber am Ende reicht es nicht zum verdienten Punkt."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

USA

New York Times: "Deniz Undavs Doppelpack beschert Deutschland in einem Thriller der WM 2026 in letzter Minute den Sieg gegen die Elfenbeinküste."

ESPN: "Undav wird zum Helden – Nagelsmanns Einwechselspieler sichern den Comeback-Sieg."

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Quelle: SID