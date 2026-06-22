WM: Deniz Undav in die Startelf? Was dafür und dagegen spricht

Gegen Ecuador nicht mehr auf der Bank?:Was für und gegen einen Startelf-Platz für Undav spricht
Gehört Deniz Undav in die DFB-Startelf? Nach herausragenden Leistungen bei der Fußball-WM ebbt die Diskussion nicht ab. Es gibt gute Argumente für und gegen seine Rolle als Joker.
Am Tag nach seinem nächsten großen Joker-Auftritt musste Deniz Undav im sommerlich heißen Winston-Salem mal wieder beim Reservisten-Training ran. Die Startelf-Spieler beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste durften dagegen ganz gemütlich bei Musik im Fitnessraum regenerieren.
Wann kommt Deutschlands neuer Fußball-Liebling bei der WM auch mal in diesen Genuss? Fans, Experten, Medien - alle treibt die Frage um, wann Julian Nagelsmann den Stuttgarter Torjäger erstmals von Anfang an aufbietet. Ist der Zeitpunkt für den Bundestrainer zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador gekommen?
Neues Rollenprofil für Undav?
Für einen Startelf-Einsatz spricht eine alte Fußballweisheit: Leistung sollte das oberste Kriterium sein, gerade bei der Besetzung der ersten Elf. Um gute Leistung zu honorieren, sagen Befürworter, sollte Bundestrainer Nagelsmann auch seine vor dem Turnier vergebenen Rollenprofile anpassen - an Form und Momentum der Spieler.
Beides kann Undav vorweisen. Zwei Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen - in der Offensive führt an ihm derzeit kein Weg vorbei.
"Wenn man so eine Waffe hat, muss man sie auch das eine oder andere Mal nutzen", sagte sogar Angriffskollege Kai Havertz. Undav selbst blickt gelassen auf die Diskussion:
Nagelsmann will früheren Einsatz mit Undav klären
Dass er auch "eine Waffe" sein kann, wenn er von Beginn an spielt, zeigte Undav beim 4:0 gegen Finnland direkt vor der Abreise in die USA. Da traf er in der 34. und 57. Minute - und nicht erst, als der Gegner müde war.
Das weiß auch Bundestrainer Nagelsmann: "Man kann sagen, ja klar, super Leistung, lass ihn mal von Beginn an spielen", sagte er nach dem Spiel in Toronto. Er kündigte an, auch das intern zu diskutieren, "auch mit Deniz".
Was gegen eine Startelf-Nominierung spricht
Bisher hatte Nagelsmann stets betont: Mit Undav als Joker funktioniert es doch am besten. Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané spielen die Verteidiger erstmal müde. Und dann kommt der frische Super-Joker Undav, findet Räume - und knipst.
"Du kannst sagen, warum soll ich seinen Flow jetzt brechen?", fragte Nagelsmann. Undavs Einfluss auf Spiel und Ergebnis war beide Male sofort zu sehen - auch im Ergebnis. "Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen."
Selbst wenn Undav gegen Ecuador anfangen darf, könnte er danach im Sechzehntelfinale und möglichen weiteren K.-o.-Runden wieder als Joker wertvoller sein. Dann kann es auch mal über 120 Minuten gehen - Power von der Bank wird dann noch bedeutsamer. Hängt eine Mannschaft mal durch - wie Deutschland gegen die Elfenbeinküste anfangs der zweiten Hälfte - kann eine Undav-Einwechslung für einen Ruck im Team und auf den Rängen sorgen.
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