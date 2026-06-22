WM: Deniz Undav in die Startelf? Was dafür und dagegen spricht

Gehört Deniz Undav in die DFB-Startelf? Nach herausragenden Leistungen bei der Fußball-WM ebbt die Diskussion nicht ab. Es gibt gute Argumente für und gegen seine Rolle als Joker.

Was für und gegen einen Startelf-Platz für Undav spricht

Per Mertesacker und Christoph Kramer mit Überlegungen über die weitere Rolle von Deniz Undav und die Frage der Rotation für das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. 21.06.2026 | 4:00 min

Am Tag nach seinem nächsten großen Joker-Auftritt musste Deniz Undav im sommerlich heißen Winston-Salem mal wieder beim Reservisten-Training ran. Die Startelf-Spieler beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste durften dagegen ganz gemütlich bei Musik im Fitnessraum regenerieren.

Wann kommt Deutschlands neuer Fußball-Liebling bei der WM auch mal in diesen Genuss? Fans, Experten, Medien - alle treibt die Frage um, wann Julian Nagelsmann den Stuttgarter Torjäger erstmals von Anfang an aufbietet. Ist der Zeitpunkt für den Bundestrainer zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador gekommen?

Neues Rollenprofil für Undav?

Für einen Startelf-Einsatz spricht eine alte Fußballweisheit: Leistung sollte das oberste Kriterium sein, gerade bei der Besetzung der ersten Elf. Um gute Leistung zu honorieren, sagen Befürworter, sollte Bundestrainer Nagelsmann auch seine vor dem Turnier vergebenen Rollenprofile anpassen - an Form und Momentum der Spieler.

Beides kann Undav vorweisen. Zwei Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen - in der Offensive führt an ihm derzeit kein Weg vorbei.

Das emotionale WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste hinterlässt beim DFB-Team gute Erinnerungen - und einige Erkenntnisse. Die Vorbereitung auf Gruppengegner Ecuador hat begonnen. 22.06.2026 | 1:48 min

"Wenn man so eine Waffe hat, muss man sie auch das eine oder andere Mal nutzen", sagte sogar Angriffskollege Kai Havertz. Undav selbst blickt gelassen auf die Diskussion:

Das liegt am Bundestrainer. Er trifft die Entscheidung. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen. „ Deniz Undav

Lange sah es nicht gut aus für das DFB-Team gegen die Elfenbeinküste. Dann kam Deniz Undav. Sein Siegtor im Kurz-Clip. 21.06.2026 | 0:15 min

Nagelsmann will früheren Einsatz mit Undav klären

Dass er auch "eine Waffe" sein kann, wenn er von Beginn an spielt, zeigte Undav beim 4:0 gegen Finnland direkt vor der Abreise in die USA. Da traf er in der 34. und 57. Minute - und nicht erst, als der Gegner müde war.

Das weiß auch Bundestrainer Nagelsmann: "Man kann sagen, ja klar, super Leistung, lass ihn mal von Beginn an spielen", sagte er nach dem Spiel in Toronto. Er kündigte an, auch das intern zu diskutieren, "auch mit Deniz".

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück – und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf? 21.06.2026 | 5:30 min

Was gegen eine Startelf-Nominierung spricht

Bisher hatte Nagelsmann stets betont: Mit Undav als Joker funktioniert es doch am besten. Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané spielen die Verteidiger erstmal müde. Und dann kommt der frische Super-Joker Undav, findet Räume - und knipst.

"Du kannst sagen, warum soll ich seinen Flow jetzt brechen?", fragte Nagelsmann. Undavs Einfluss auf Spiel und Ergebnis war beide Male sofort zu sehen - auch im Ergebnis. "Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen."

Jeder Spieler möchte natürlich von Beginn an spielen. Aber tief im Herzen, glaube ich, ist er auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft, weil er da schon eine sehr tragende Rolle hat. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann über Edeljoker Deniz Undav

Deutschlands Held des zweiten WM-Spiels Deniz Undav spricht nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste im Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben. 21.06.2026 | 2:19 min

Selbst wenn Undav gegen Ecuador anfangen darf, könnte er danach im Sechzehntelfinale und möglichen weiteren K.-o.-Runden wieder als Joker wertvoller sein. Dann kann es auch mal über 120 Minuten gehen - Power von der Bank wird dann noch bedeutsamer. Hängt eine Mannschaft mal durch - wie Deutschland gegen die Elfenbeinküste anfangs der zweiten Hälfte - kann eine Undav-Einwechslung für einen Ruck im Team und auf den Rängen sorgen.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa