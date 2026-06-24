DFB-Team vor Partie gegen Ecuador: "Als wäre es ein Endspiel"

ZDF-Reporter berichtet aus Team-Quartier:DFB-Elf vor Ecuador: "Als wäre es ein Endspiel"
Die Stimmung im deutschen WM-Quartier vor dem Ecuador-Spiel sei gut, Überheblichkeit nicht spürbar, berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben. Spekulationen gibt es um die DFB-Startelf.
Für die deutsche Nationalmannschaft steht morgen (22 Uhr/ARD) das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador an. Das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale ist bereits gesichert, dennoch wird im DFB-Quartier in Winston-Salem keine Spur von Entspannung oder Überheblichkeit sichtbar.
"Als wäre es ein Endspiel" wolle die Mannschaft die Partie gegen Ecuador angehen. Das berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben aus Winston-Salem. Das Trainerteam um Julian Nagelsmann lege großen Wert darauf, dass die Spieler das Spiel nicht leichtfertig angehen und den Fokus hochhalten.
Dennoch: Nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) ist Deutschland der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen - zum ersten Mal in der deutschen WM-Geschichte steht das schon nach zwei Spieltagen fest.
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Vorbereitung in Winston-Salem bei "Sauwetter"
Die Vorbereitung auf Ecuador habe derweil "bei respektablem Sauwetter" begonnen, berichtet Kaben. "Winston-Salem wurde regelrecht gewaschen." Der Laune habe das keinen Abbruch getan.
Um die Konzentration, den "Flow", hochzuhalten, werde Nagelsmann seine Startelf derweil vermutlich nicht allzu sehr verändern. Bekommt David Raum eine Chance und Nathaniel Brown dafür eine Pause? Rückt Deniz Undav nach seinen drei Jokertoren in die Startelf?
Spekulationen gebe es viele, berichtet Kaben, er selbst glaube diese aber "ehrlich gesagt nicht".
Um 16:30 Uhr MESZ findet das Abschlusstraining der DFB-Elf statt, gegen 21 Uhr MESZ startet der etwa anderthalbstündige Flug nach New York. In der Nacht (01:45 Uhr MESZ) stellen sich Deniz Undav und Julian Nagelsmann den Fragen der Journalistinnen und Journalisten vor Ort.
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