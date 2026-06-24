DFB-Team vor Partie gegen Ecuador: "Als wäre es ein Endspiel"

Die Stimmung im deutschen WM-Quartier vor dem Ecuador-Spiel sei gut, Überheblichkeit nicht spürbar, berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben. Spekulationen gibt es um die DFB-Startelf.

DFB-Elf vor Ecuador: "Als wäre es ein Endspiel"

ZDF-Reporter Nils Kaben berichtet aus dem DFB-Quartier in Winston-Salem kurz vor dem Abflug des DFB-Teams nach New York. 24.06.2026 | 3:18 min

Für die deutsche Nationalmannschaft steht morgen (22 Uhr/ARD) das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador an. Das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale ist bereits gesichert, dennoch wird im DFB-Quartier in Winston-Salem keine Spur von Entspannung oder Überheblichkeit sichtbar.

"Als wäre es ein Endspiel" wolle die Mannschaft die Partie gegen Ecuador angehen. Das berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben aus Winston-Salem. Das Trainerteam um Julian Nagelsmann lege großen Wert darauf, dass die Spieler das Spiel nicht leichtfertig angehen und den Fokus hochhalten.

Die deutsche Nationalmannschaft startet morgen ins letzte Spiel der Gruppenphase gegen Ecuador. Darauf bereitet sich das DFB-Team im Quartier in Winston-Salem vor. Im Fokus steht besonders Jamie Leweling. 24.06.2026 | 1:31 min

Dennoch: Nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) ist Deutschland der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen - zum ersten Mal in der deutschen WM-Geschichte steht das schon nach zwei Spieltagen fest.

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Vorbereitung in Winston-Salem bei "Sauwetter"

Die Vorbereitung auf Ecuador habe derweil "bei respektablem Sauwetter" begonnen, berichtet Kaben. "Winston-Salem wurde regelrecht gewaschen." Der Laune habe das keinen Abbruch getan.

Um die Konzentration, den "Flow", hochzuhalten, werde Nagelsmann seine Startelf derweil vermutlich nicht allzu sehr verändern. Bekommt David Raum eine Chance und Nathaniel Brown dafür eine Pause? Rückt Deniz Undav nach seinen drei Jokertoren in die Startelf?

Romantiker diskutieren darüber, ob Oliver Baumann vielleicht ein Spiel verdient hätte, nachdem er sich so anständig benommen hat nach der ganzen Rückkehr-Geschichte um Manuel Neuer. „ Nils Kaben, ZDF-Reporter

Spekulationen gebe es viele, berichtet Kaben, er selbst glaube diese aber "ehrlich gesagt nicht".

Nachdem Nico Schlotterbeck bei der WM gegen die Elfenbeinküste verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, warten viele auf ein Update. 24.06.2026 | 2:48 min

Um 16:30 Uhr MESZ findet das Abschlusstraining der DFB-Elf statt, gegen 21 Uhr MESZ startet der etwa anderthalbstündige Flug nach New York. In der Nacht (01:45 Uhr MESZ) stellen sich Deniz Undav und Julian Nagelsmann den Fragen der Journalistinnen und Journalisten vor Ort.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Quelle: ZDF