Fußball-WM: DFB-Team im Abschlusstraining ohne Brown

Bundestrainer Nagelsmann muss zum WM-Gruppenfinale gegen Ecuador weiter seine Abwehr umstellen. Neben Schlotterbeck wird wohl auch Nathaniel Brown ausfallen.

Brown fehlt im Abschlusstraining - Raum wohl gegen Ecuador

Nationalspieler Nathaniel Brown trainiert mit einem Physiotherapeuten Quelle: dpa | Christian Charisius

Linksverteidiger Nathaniel Brown hat nicht am letzten Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Spiel gegen Ecuador teilnehmen können. Der linke Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt absolvierte am Mittwoch wegen leichter Adduktorenbeschwerden eine individuelle Einheit und nur leichte Läufe.

ZDF-Reporter Nils Kaben berichtet aus dem DFB-Quartier in Winston-Salem kurz vor dem Abflug des DFB-Teams nach New York. 24.06.2026 | 3:18 min

David Raum für Brown gegen Ecuador

Dadurch wird der 23-Jährige zum Abschluss der Gruppenphase am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD) absehbar nicht zum Einsatz kommen. Brown hatte in den beiden bisherigen Partien gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) als Startspieler hervorragende Leistungen gezeigt. Sein Backup gegen Ecuador ist der Leipziger David Raum. Der Leipziger hatte seinen Stammplatz erst im WM-Vorfeld an Brown verloren.

Damit muss Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startelf mindestens auf zwei Positionen verändern: Nach dem Turnier-Aus für Nico Schlotterbeck (Innenband) rückt Antonio Rüdiger ins Abwehrzentrum neben Jonathan Tah.

Neben der Vorbereitung auf das Ecuador-Spiel ist beim DFB-Team auch noch etwas Zeit für Frisur-Themen. Jamie Leweling gibt ein Versprechen für den Titelgewinn ab. 24.06.2026 | 1:31 min

Wie sehr lässt Nagelsmann rotieren?

Alle anderen 21 Feldspieler und vier Torhüter waren bei der Abschlusseinheit im Teambasecamp in North Carolina dabei. Am Abend deutscher Zeit fliegt die DFB-Elf nach New Jersey, wo die Partie im WM-Stadion vor den Toren New Yorks stattfindet. Die Nationalelf ist bereits Gruppensieger. Aufgrund der Konstellation wird mit personellen Veränderungen in der Startelf gegen Ecuador gerechnet. "Es wird wohl ein Mix werden", hatte Nagelsmann angekündigt.

Das DFB-Team bestreitet am Montag (22.30 Uhr/ZDF) in Foxborough gegen einen noch nicht bekannten Gruppendritten ihr erstes K.-o.-Spiel bei der XXL-WM.

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