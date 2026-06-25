Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Never change a winning Team - es sei denn, du musst: Bundestrainer Nagelsmann lässt Undav auch gegen Ecuador zunächst draußen. Indessen stehen zwei weitere Gruppensieger fest.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

von wegen große Rotation: Bundestrainer Julian Nagelsmann wird im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador nur zwei Positionen verändern: Die des angeschlagenen Nathaniel Brown und des verletzten Nico Schlotterbeck. Deniz Undav wird also sein Glück wieder als Joker versuchen.

Das fußballerische Highlight in der Nacht lieferte der 18 Jahre alte Kerim Alajbegovic mit einem Traumtor für Bosnien-Herzegowina. Später stellte sich heraus: Der 3:1-Sieg bringt den Einzug in die K.-o.-Runde als Gruppendritter.

Doppelt feierten auch die Brasilianer: Der Gruppensieg ist fix - und Starspieler Neymar durfte beim 3:0 gegen Haiti in der 76. Minute sein Comeback geben.

Ohne Comeback ging der 2:1-Sieg der Schweiz gegen Kanada über die Bühne, dafür sicherten sich auch die Eidgenossen den ersten Platz.

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Das ist in der Nacht passiert

Im vierten Anlauf hat's geklappt, Südafrika steht zum ersten Mal bei einer WM in der K.o.-Runde. Mit dem knappen Sieg holt sich "Bafana Bafana" Platz 2. Südkorea kann sich noch als Gruppendritter qualifizieren.

Südkorea startet überraschend erstmals ohne Stürmerstar Heung-min Son in seinem 13. WM-Spiel. Südafrikas Thapelo Maseko wird zum Helden des Spiels. 25.06.2026 | 6:36 min

Neun Punkte, 6:0 Tore: Mexiko ist makelloser Gruppensieger. Für die Tschechen dagegen ist das Turnier zu Ende, sie reisen sieglos nach Hause.

Haiti erzielt seine ersten beiden Tore bei dieser WM, für den Sieg gegen Marokko reicht es nicht. Vor der Pause fallen drei Treffer binnen drei Minuten, darunter ein Traumtor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für Haiti.

Haiti ist bereits ausgeschieden, lässt gegen Marokko jedoch alles auf dem Rasen und erzielt seine ersten Tore bei dieser WM. Beide Teams liefern sich einen spektakulären Schlagabtausch. 25.06.2026 | 9:09 min

Die beiden Joker Soufiane Rahimi und Gessime Yassine drehen die Partie zugunsten der "Atlaslöwen", die durch den 4:2-Sieg in diesem Schlagabtausch als Gruppenzweiter in das Sechzehntelfinale einziehen.

Brasilien sichert sich den Gruppensieg. Beim Comeback von Neymar, der seinen ersten Länderspieleinsatz seit zwei Jahren und acht Monaten feiert, gewinnt die "Selecao" 3:0 gegen Schottland. Vinicius Junior schnürt einen Doppelpack, den dritten Treffer steuert Matheus Cunha bei.

Schafft die schottische Nationalmannschaft erstmals den Sprung in die K.o.-Runde einer WM? Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Rekordchampion Brasilien. 25.06.2026 | 7:16 min

Highlight ist das Traumtor des 18-jährigen Kerim Alajbegovic zum 1:0 für die Bosnier. Einem genialen Dribbling lässt der gebürtige Kölner einen platzierten Schuss folgen.

Nach dem Spiel ergaben Berechnungen: Der 3:1-Sieg bringt den Einzug in die K.-o.-Runde als Gruppendritter.

Alles- oder Nichts-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Bosniens Kerim Alajbegović eröffnet den Torreigen mit eibem Traumtor. 24.06.2026 | 8:22 min

Johan Manzambi stellt unter Beweis, dass er auch abliefert, wenn er von Beginn an spielen darf. Nach seinen zwei Toren als Joker gegen Bosnien-Herzegowina steuert der Freiburger einen Treffer und eine Vorlage zum 2:1-Sieg gegen Kanada bei. Die Schweiz ist damit Gruppensieger.

Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf. 24.06.2026 | 8:39 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Die DFB-Elf hat den Gruppensieg bereits sicher, für Ecuador geht es in dieser Partie um alles. "La Tri" muss gewinnen, um noch eine Gelegenheit zu haben, als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen.

Julian Nagelsmann muss auf den verletzten Nico Schlotterbeck verzichten, auch Nathaniel Brown ist angeschlagen und wird nicht spielen. Der Bundestrainer wechselt nur, wo es nötig ist. Die Mannschaft soll sich weiter einspielen, sagt er im ZDF-Interview:

Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Ecuador-Spiel über den Rasen in East Rutherford, die Ausfälle von Nathaniel Brown und Nico Schlotterbeck und den "Flow" von Deniz Undav. 25.06.2026 | 4:40 min

Um bei einem Sieg von Ecuador im Parallelspiel nicht noch von Platz zwei verdrängt werden zu können, braucht die Elfenbeinküste mindestens einen Punkt gegen Curacao.

Angesichts der starken Leistungen der Ivorer in den ersten beiden Partien sollte das bei allem Respekt Curacao gegenüber ihr Anspruch sein. Für "The Blue Wave" geht es darum, sich bei der ersten WM-Teilnahme würdig von der größten Bühne im Weltfußball zu verabschieden.

Gegen die schon ausgeschiedenen Tunesier geht es für die Niederlande um den Gruppensieg. Knüpft die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman an die Darbietung aus dem Duell mit Schweden an, sollte ein Sieg kein Problem sein.

Mit einer Tordifferenz von 1:9 und null Punkten nach zwei Spielen inklusive Trainerwechsel nach der ersten Partie sind die Tunesier die wohl größte Enttäuschung dieser WM.

Japan kann bei einem Patzer der Niederlande Gruppensieger werden - oder durch eine Niederlage noch auf den dritten Platz zurückfallen. Rang zwei ist bei einem Sieg gegen Schweden sicher.

Die Schweden um das Sturmduo Alexander Isak und Viktor Gyökeres können mit einem SIeg noch auf Platz zwei springen.

Die Türkei ist eine der Enttäuschungen dieser WM. Schon nach dem zweiten Spiel stand das vorzeitige Aus fest, nun bleibt in der dritten Partie nur noch Wiedergutmachung durch einen versöhnlichen Abschied übrig.

Ganz anders sieht es bei den USA aus. Der Gastgeber lieferte zwei überzeugende Vorstellungen ab und steht bereits als Gruppensieger fest. Die WM-Euphorie soll in den Vereinigten Staaten durch einen weiteren Sieg aufrechterhalten werden.

Mit drei Punkten auf dem Konto dürfen sich sowohl Paraguay als auch Australien Hoffnungen aufs Weiterkommen machen. Nur eine Mannschaft wird nach dem Spiel allerdings als Gruppenzweiter sicher wissen, dass es weitergeht.

Das andere Team muss hoffen, als eines der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Paraguay muss auf Miguel Almiron verzichten, der gegen die Türkei die Rote Karte sah.

Unsere Analyse / Hintergründe

Vor der WM galt Ecuador als fester Kandidat für die K.o.-Runde, doch die Statik beim Gegner der deutschen Mannschaft stimmt nicht. Nun steht auch der Trainer in der Kritik:

Hingucker der Nacht

Brasilien - Schottland: Für die einen ging's um den Gruppensieg, für die anderen ums Weiterkommen. Der Brisanz zum Trotz feierten die Fans beider Lager gemeinsam. 25.06.2026 | 0:11 min

Zitat des Tages

Das ist etwas ganz Normales, wie wenn ich auf Toilette gehe. Tore machen habe ich im Blut. „ Deniz Undav

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion