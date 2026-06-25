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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Curaçao gegen Elfenbeinküste

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Curaçao gegen Elfenbeinküste

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Spannung bei der WM 2026: Curaçao spielt gegen Elfenbeinküste in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 22:00 Uhr
Philadelphia
Curaçao
CUR
Curaçao
-:-
Elfenbeinküste
Elfenbeink.
CIV

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER22009:276
2ElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeink.CIV21012:203
3EcuadorEcuadorEcuadorECU20110:1-11
4CuraçaoCuraçaoCuraçaoCUR20111:7-61
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Parallelspiel der deutschen Gruppe zwischen Curacao und der Elfenbeinküste. Die Afrikaner können zwar nicht mehr Gruppensieger werden, aber mit einem Erfolg gegen das Team aus der Karibik wäre der 2. Platz sicher.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Curaçao
    0
    Siege Elfenbeinküste
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

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