Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Curaçao gegen Elfenbeinküste
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Spannung bei der WM 2026: Curaçao spielt gegen Elfenbeinküste in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 22:00 Uhr
Philadelphia
Curaçao
CUR
-:-
Elfenbeink.
CIV
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Deutschland
|Deutschland
|GER
|2
|2
|0
|0
|9:2
|7
|6
|2
|Elfenbeinküste
|Elfenbeink.
|CIV
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Ecuador
|Ecuador
|ECU
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|4
|Curaçao
|Curaçao
|CUR
|2
|0
|1
|1
|1:7
|-6
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Parallelspiel der deutschen Gruppe zwischen Curacao und der Elfenbeinküste. Die Afrikaner können zwar nicht mehr Gruppensieger werden, aber mit einem Erfolg gegen das Team aus der Karibik wäre der 2. Platz sicher.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Curaçao
- 0
- Siege Elfenbeinküste
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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