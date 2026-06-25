In der knappen Gruppe F kämpft Japan im Fernduell mit „Oranje“ noch um den Gruppensieg, der aufgrund des 2:2 im direkten Aufeinandertreffen am ersten Spieltag durch das Torverhältnis entschieden werden könnte. Dazu müssen die „blauen Samurai“ allerdings erstmal gegen Schweden gewinnen. Nach 2018 und 2022 würden sich die Japaner bei einem Sieg und einem Unentschieden zum dritten Mal in Folge für die K.o.-Runde des WM-Turniers qualifizieren. Selbst bei einer Niederlage hätten die Asiaten noch gute Karte, sich unter den besten acht Dritten zu befinden. Das Team von Hajime Moriyasu hat demnach eine aussichtsreiche Ausgangslage vor einem richtungsweisenden Spiel gegen Schweden.