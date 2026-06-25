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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Japan gegen Schweden

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Japan gegen Schweden

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Spannung bei der WM 2026: Japan spielt gegen Schweden in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 01:00 Uhr
Dallas
Japan
JPN
Japan
-:-
Schweden
Schweden
SWE

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1NiederlandeNiederlandeNiederlandeNED21107:344
2JapanJapanJapanJPN21106:244
3SchwedenSchwedenSchwedenSWE21016:603
4TunesienTunesienTunesienTUN20021:9-80
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

00:10
In der knappen Gruppe F kämpft Japan im Fernduell mit „Oranje“ noch um den Gruppensieg, der aufgrund des 2:2 im direkten Aufeinandertreffen am ersten Spieltag durch das Torverhältnis entschieden werden könnte. Dazu müssen die „blauen Samurai“ allerdings erstmal gegen Schweden gewinnen. Nach 2018 und 2022 würden sich die Japaner bei einem Sieg und einem Unentschieden zum dritten Mal in Folge für die K.o.-Runde des WM-Turniers qualifizieren. Selbst bei einer Niederlage hätten die Asiaten noch gute Karte, sich unter den besten acht Dritten zu befinden. Das Team von Hajime Moriyasu hat demnach eine aussichtsreiche Ausgangslage vor einem richtungsweisenden Spiel gegen Schweden.
Herzlich willkommen zum Showdown zwischen Japan und Schweden! Für beiden Teams ist - abhängig von der Parallelpartie der Niederländer - von Rang 1 bis 3 noch alles drin.

Aufstellung

Aufstellung

1
Suzuki
20
Seko
4
Itakura
21
Itō
2
Sugawara
15
Kamada
7
Tanaka
13
Nakamura
10
Dōan
18
Ueda
11
Maeda
1
Zetterström
2
Lagerbielke
4
Hien
3
Lindelöf
21
Bernhardsson
24
Stroud
18
Ayari
5
Gudmundsson
11
Elanga
17
Gyökeres
9
Isak
Japan
Ersatzbank
23
Hayakawa
12
Ōsako
5
Nagatomo
25
Suzuki
3
Taniguchi
22
Tomiyasu
16
Watanabe
14
Itō
24
Sano
9
Goto
6
Machino
19
Ogawa
26
Shiogai
17
Suzuki
Trainer
Moriyasu
Schweden
Ersatzbank
12
Johansson
23
Nordfeldt
14
Ekdal
6
Johansson
20
Smith
15
Starfelt
8
Svensson
7
Bergvall
16
Karlström
19
Svanberg
22
Zeneli
26
Ali
25
Nilsson
10
Nygren
13
Sema
Trainer
Potter

Japan
Japan

1
Zion Suzuki
2
Yukinari Sugawara
4
Kō Itakura
20
Ayumu Seko
21
Hiroki Itō
7
Ao Tanaka
10
Ritsu Dōan
13
Keito Nakamura
15
Daichi Kamada
11
Daizen Maeda
18
Ayase Ueda

Schweden
Schweden

1
Jacob Zetterström
2
Gustaf Lagerbielke
3
Victor Lindelöf
4
Isak Hien
5
Gabriel Gudmundsson
24
Elliot Stroud
18
Yasin Ayari
9
Alexander Isak
11
Anthony Elanga
17
Viktor Gyökeres
21
Alexander Bernhardsson

Reservespieler

23
Tomoki Hayakawa
12
Keisuke Ōsako
5
Yūto Nagatomo
25
Junnosuke Suzuki
3
Shogo Taniguchi
22
Takehiro Tomiyasu
16
Tsuyoshi Watanabe
14
Junya Itō
24
Kaishu Sano
9
Keisuke Goto
6
Shūto Machino
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
17
Yuito Suzuki

Reservespieler

12
Viktor Johansson
23
Kristoffer Nordfeldt
14
Hjalmar Ekdal
6
Herman Johansson
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
7
Lucas Bergvall
16
Jesper Karlström
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Ali
25
Gustaf Nilsson
10
Benjamin Nygren
13
Ken Sema

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Japan
    1
    Siege Schweden
    2
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    6 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026