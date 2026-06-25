Fußball-WM: Warum Nagelsmann gegen Ecuador nicht rotieren wird

DFB-Team vor letztem Gruppenspiel:Warum Undav auch gegen Ecuador den Joker spielen soll
von Frank Hellmann
Julian Nagelsmann hat beim letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador bereits die K.o.-Runde im Kopf. Nur David Raum und Antonio Rüdiger rücken neu in die Startelf.
Die Abendsonne tauchte das New York/New Jersey Stadium in ein gleißendes Licht, als Julian Nagelsmann das klimatisierte Zelt auf dem riesigen Vorplatz betrat.
Keine Radikalkur im DFB-Team
Die Pressekonferenz vor dem dritten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Ecuador (Donnerstag 22 Uhr MESZ/ARD) diente dem Bundestrainer vor allem einer Prämisse: der Öffentlichkeit erklären, warum die deutsche Nationalmannschaft trotz des feststehenden Gruppensiegs keine Radikalkur braucht.
Und da konnte er gleich auch bestätigen, dass für die verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden) eben Antonio Rüdiger und David Raum auflaufen werden.
Man werde ansonsten "so ins Spiel gehen, wie sonst auch." Die Entscheidungen würde man auch nicht "aus Jux und Dollerei" treffen. Einspielen lautet die Losung auf der Jagd nach dem fünften Stern.
Undav erneut auf der Bank - und alles "fein"
Neben dem 38-Jährigen saß Deniz Undav, der trotz einer famosen Quote von drei Jokertoren erneut erst einmal auf der Bank sitzt. Angeblich gar kein Problem, versicherte der Torjäger des VfB Stuttgart:
Er sei zweimal von der Bank gekommen und habe zweimal gewonnen. Er habe "die Rolle akzeptiert". Und wenn das mit dem Toreschießen klappe, müsse er auch nicht meckern, "alles andere ist besprochen".
Neuer im Tor, kein Dankeschön für Baumann
Zur bestmöglichen Besetzung, die Sicherheit und Selbstverständnis sammeln soll, gehört auch Manuel Neuer. Forderungen nach einem Einsatz von Oliver Baumann - gewissermaßen als Dankeschön für Loyalität - konnte Nagelsmann zwar nachvollziehen, aber bei seiner Nummer eins "geht’s um Rhythmus".
Neuer habe eigentlich nur zwei Bälle bisher aufs Tor bekommen, "und die waren drin". Deshalb müsse der 40-Jährige "beim Blick aufs große Ganze" erneut zwischen den Pfosten stehen. Torwarttrainer Andreas Kronenberg habe das auch Baumann erklärt und sei "auf Verständnis gestoßen", so der Bundestrainer.
Nachtschicht für den DFB-Trainerstab
Es gebe zwei Gründe für das Festhalten an Altbewährtem: "Wir wollen das Spiel gewinnen. Und wir wollen uns mit allem, was dazugehört, auf die K.o.-Phase vorbereiten", erklärt Nagelsmann. Bis zur neu eingeführten Zwischenrunde mit 32 Teams ist das Zeitfenster nicht so lang - und nach Boston ist es vom Quartier in North Carolina dann auch wieder ein ganzes Stück.
Nicht unbedingt einverstanden zeigte sich der Fußballlehrer bei einem insgesamt aufgeräumten, ruhigen Auftritt am Endspielort, dass die Erweiterung auf 48 Teilnehmer und die Einbeziehung der besten acht Gruppendritten eine recht lange Wartezeit auf den nächsten Gegner mitbringt.
Das Trainerteam sei vergleichsweise jung und habe kein Problem, "Samstagnacht zu schrubben", um das Team dann auf den nächsten Kontrahenten vorzubereiten. "Da ist gewisser Zeitdruck, aber dann müssen wir eben durcharbeiten."
Gegner Ecuador genießt Heimvorteil
Vorerst aber gilt der Fokus dem nächsten Gegner Ecuador. Dass der Zweite der Südamerika-Qualifikation noch nicht einmal ein Tor hinbekommen hat und bei erst einem Zähler steht, überrascht auch den Bundestrainer, der "La Tri" eigentlich für den stärksten Gegner der Gruppe gehalten habe. "Sie haben eine tolle Qualifikation gespielt."
Dass die Südamerikaner in der Heimstätte der NFL-Hausherren New York Giants und New York Jets offenbar von 55.000 Landsleuten unterstützt werden, stört Nagelsmann nicht. Im Gegenteil:
Das Besondere bei einer Weltmeisterschaft sei doch, äußerte er noch, dass es zwischen den Fanlagern "superfair" zugehe. Außerdem habe er auch mitbekommen, dass die deutschen Anhänger im Vorlauf am Times Square mit einer ganz in Weiß gekleideten Armada bereits Stimmung gemacht hätten. Es soll nicht die letzte Feierstunde auf der "Route 26" gewesen sein.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026