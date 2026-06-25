Fußball-WM: Warum Nagelsmann gegen Ecuador nicht rotieren wird

Julian Nagelsmann hat beim letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador bereits die K.o.-Runde im Kopf. Nur David Raum und Antonio Rüdiger rücken neu in die Startelf.

Warum Undav auch gegen Ecuador den Joker spielen soll

Letztes Gruppenspiel vor der Brust, die K.o.-Runde im Kopf: Bundestrainer Julian Nagelsmann. Quelle: dpa

Die Abendsonne tauchte das New York/New Jersey Stadium in ein gleißendes Licht, als Julian Nagelsmann das klimatisierte Zelt auf dem riesigen Vorplatz betrat.

Keine Radikalkur im DFB-Team

Die Pressekonferenz vor dem dritten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Ecuador (Donnerstag 22 Uhr MESZ/ARD) diente dem Bundestrainer vor allem einer Prämisse: der Öffentlichkeit erklären, warum die deutsche Nationalmannschaft trotz des feststehenden Gruppensiegs keine Radikalkur braucht.

Wir werden nur die Wechsel vornehmen, die wir machen müssen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Und da konnte er gleich auch bestätigen, dass für die verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden) eben Antonio Rüdiger und David Raum auflaufen werden.

Man werde ansonsten "so ins Spiel gehen, wie sonst auch." Die Entscheidungen würde man auch nicht "aus Jux und Dollerei" treffen. Einspielen lautet die Losung auf der Jagd nach dem fünften Stern.

Undav erneut auf der Bank - und alles "fein"

Neben dem 38-Jährigen saß Deniz Undav, der trotz einer famosen Quote von drei Jokertoren erneut erst einmal auf der Bank sitzt. Angeblich gar kein Problem, versicherte der Torjäger des VfB Stuttgart:

Wenn’s nicht fein wäre, säße ich nicht hier. „ Deniz Undav, Nationalspieler

Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Ecuador-Spiel über den Rasen in East Rutherford, die Ausfälle von Nathaniel Brown und Nico Schlotterbeck und den "Flow" von Deniz Undav. 25.06.2026 | 4:40 min

Er sei zweimal von der Bank gekommen und habe zweimal gewonnen. Er habe "die Rolle akzeptiert". Und wenn das mit dem Toreschießen klappe, müsse er auch nicht meckern, "alles andere ist besprochen".

Neuer im Tor, kein Dankeschön für Baumann

Zur bestmöglichen Besetzung, die Sicherheit und Selbstverständnis sammeln soll, gehört auch Manuel Neuer. Forderungen nach einem Einsatz von Oliver Baumann - gewissermaßen als Dankeschön für Loyalität - konnte Nagelsmann zwar nachvollziehen, aber bei seiner Nummer eins "geht’s um Rhythmus".

Neuer habe eigentlich nur zwei Bälle bisher aufs Tor bekommen, "und die waren drin". Deshalb müsse der 40-Jährige "beim Blick aufs große Ganze" erneut zwischen den Pfosten stehen. Torwarttrainer Andreas Kronenberg habe das auch Baumann erklärt und sei "auf Verständnis gestoßen", so der Bundestrainer.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Nachtschicht für den DFB-Trainerstab

Es gebe zwei Gründe für das Festhalten an Altbewährtem: "Wir wollen das Spiel gewinnen. Und wir wollen uns mit allem, was dazugehört, auf die K.o.-Phase vorbereiten", erklärt Nagelsmann. Bis zur neu eingeführten Zwischenrunde mit 32 Teams ist das Zeitfenster nicht so lang - und nach Boston ist es vom Quartier in North Carolina dann auch wieder ein ganzes Stück.

Die DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Deniz Undav relive. 25.06.2026 | 28:25 min

Nicht unbedingt einverstanden zeigte sich der Fußballlehrer bei einem insgesamt aufgeräumten, ruhigen Auftritt am Endspielort, dass die Erweiterung auf 48 Teilnehmer und die Einbeziehung der besten acht Gruppendritten eine recht lange Wartezeit auf den nächsten Gegner mitbringt.

Das Trainerteam sei vergleichsweise jung und habe kein Problem, "Samstagnacht zu schrubben", um das Team dann auf den nächsten Kontrahenten vorzubereiten. "Da ist gewisser Zeitdruck, aber dann müssen wir eben durcharbeiten."

In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curaçao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig. 21.06.2026 | 9:25 min

Gegner Ecuador genießt Heimvorteil

Vorerst aber gilt der Fokus dem nächsten Gegner Ecuador. Dass der Zweite der Südamerika-Qualifikation noch nicht einmal ein Tor hinbekommen hat und bei erst einem Zähler steht, überrascht auch den Bundestrainer, der "La Tri" eigentlich für den stärksten Gegner der Gruppe gehalten habe. "Sie haben eine tolle Qualifikation gespielt."

Dass die Südamerikaner in der Heimstätte der NFL-Hausherren New York Giants und New York Jets offenbar von 55.000 Landsleuten unterstützt werden, stört Nagelsmann nicht. Im Gegenteil:

Klar, es wird laut. Aber: Wir freuen uns, wenn es emotional wird. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

ZDF-Reporter Nils Kaben berichtet aus dem DFB-Quartier in Winston-Salem kurz vor dem Abflug des DFB-Teams nach New York. 24.06.2026 | 3:18 min

Das Besondere bei einer Weltmeisterschaft sei doch, äußerte er noch, dass es zwischen den Fanlagern "superfair" zugehe. Außerdem habe er auch mitbekommen, dass die deutschen Anhänger im Vorlauf am Times Square mit einer ganz in Weiß gekleideten Armada bereits Stimmung gemacht hätten. Es soll nicht die letzte Feierstunde auf der "Route 26" gewesen sein.

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