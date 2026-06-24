3. Spieltag in Gruppe B:Schweiz sichert Gruppensieg - Bosnien schlägt Katar
Das Nationalteam der Schweiz gewinnt gegen Co-Gastgeber Kanada und beendet die Vorrunde als Sieger der Gruppe B. Rang drei holt Bosnien-Herzegowina mit einem Sieg gegen Katar.
Die Schweizer Partycrasher um Jungstar Johan Manzambi haben Kanada bei der Fußball-WM um weitere Heimspiele gebracht. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin entriss den Co-Gastgebern durch ein 2:1 (0:0) im letzten Gruppenspiel in Vancouver den ersten Platz der Gruppe B und schickte Kanada für die K.o.-Phase in die USA.
Vargas und Manzambi treffen für die Schweiz
Der frühere einstige Augsburger Ruben Vargas (46.) und Freiburgs Manzambi (57.) sorgten in Vancouver für die Stimmungskiller. Die Kanadier, für die der eingewechselte Promise David (76.) nur noch zum Anschluss traf, schafften zwar trotz der Niederlage erstmals den Sprung in die K.o.-Runde, müssen sich aber von ihrem Heimpublikum verabschieden.
Die Schweiz darf derweil in Vancouver bleiben - sowohl das Sechzehntelfinale gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen E, F, G, I oder J am kommenden Donnerstag (Ortszeit) als auch ein mögliches Achtelfinale finden in der Metropole an der kanadischen Westküste statt.
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Bosnien schlägt Katar verdient
Rang drei sicherte sich im Parallelspiel Bosnien-Herzegowina, das damit in der K.o.-Runde so gut wie sicher dabei ist. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez bezwang Katar verdient mit 3:1 (2:1).
In Seattle sorgten Kerim Alajbegovic (29. Minute), Sultan Al-Brake per Eigentor (34.) und Ermin Mahmic (80.) für die Treffer der Bosnier, die zum zweiten Mal nach 2014 bei einer Weltmeisterschaft dabei sind.
Die acht besten Gruppendritten kommen weiter
Die nun vier Punkte werden für die Mannschaft um Stürmerstar Edin Dzeko mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM. Das Tor von Hassan Al-Haydos (42.) war für den Außenseiter zu wenig.
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