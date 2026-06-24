Das Nationalteam der Schweiz gewinnt gegen Co-Gastgeber Kanada und beendet die Vorrunde als Sieger der Gruppe B. Rang drei holt Bosnien-Herzegowina mit einem Sieg gegen Katar.

Johan Manzambi und Ruben Vargas jubeln zusammen nach dem Treffer zum 1:0 für die Schweiz im WM-Spiel gegen Kanada Quelle: IMAGO / STEINSIEK.CH

Die Schweizer Partycrasher um Jungstar Johan Manzambi haben Kanada bei der Fußball-WM um weitere Heimspiele gebracht. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin entriss den Co-Gastgebern durch ein 2:1 (0:0) im letzten Gruppenspiel in Vancouver den ersten Platz der Gruppe B und schickte Kanada für die K.o.-Phase in die USA.

Vargas und Manzambi treffen für die Schweiz

Der frühere einstige Augsburger Ruben Vargas (46.) und Freiburgs Manzambi (57.) sorgten in Vancouver für die Stimmungskiller. Die Kanadier, für die der eingewechselte Promise David (76.) nur noch zum Anschluss traf, schafften zwar trotz der Niederlage erstmals den Sprung in die K.o.-Runde, müssen sich aber von ihrem Heimpublikum verabschieden.

Die Schweiz macht einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Für Bosnien-Herzegowina haben sich die Aussichten dagegen deutlich verschlechtert. 18.06.2026 | 6:48 min

Die Schweiz darf derweil in Vancouver bleiben - sowohl das Sechzehntelfinale gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen E, F, G, I oder J am kommenden Donnerstag (Ortszeit) als auch ein mögliches Achtelfinale finden in der Metropole an der kanadischen Westküste statt.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Bosnien schlägt Katar verdient

Rang drei sicherte sich im Parallelspiel Bosnien-Herzegowina, das damit in der K.o.-Runde so gut wie sicher dabei ist. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez bezwang Katar verdient mit 3:1 (2:1).

In Seattle sorgten Kerim Alajbegovic (29. Minute), Sultan Al-Brake per Eigentor (34.) und Ermin Mahmic (80.) für die Treffer der Bosnier, die zum zweiten Mal nach 2014 bei einer Weltmeisterschaft dabei sind.

Kanada zeigt gegen Katar eine bärenstarke Leistung. Die Freude wird durch die schwere Verletzung von Ismaël Koné aber erheblich getrübt. 19.06.2026 | 7:03 min

Die acht besten Gruppendritten kommen weiter

Die nun vier Punkte werden für die Mannschaft um Stürmerstar Edin Dzeko mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM. Das Tor von Hassan Al-Haydos (42.) war für den Außenseiter zu wenig.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa, SID, ZDF