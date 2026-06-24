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IOC-Session überrascht mit zwei Neuerungen

Geld für Sportler und Bewerbungs-Reform:IOC-Session überrascht mit zwei Neuerungen

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Der ZDF-Rechtsexperte Christoph Schneider im Interview zur 146. IOC Vollversammlung in Lausanne

Christoph Schneider berichtet vom 146. IOC-Kongress in Lausanne. Die auf der Session beschlossenen Neuerungen ordnet der ZDF-Reporter ein.

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Quelle: Reuters

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