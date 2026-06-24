Volleyball Nations League:Argentinien zu stark für deutsche Volleyballer
Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die zweite Station der Nations League gestartet. Gegner Argentinien war diesmal zu stark.
Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die zweite Station der Nations League (VNL) gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti verlor im polnischen Gliwice nach einem Nervenkrimi 2:3 (21:25, 25:15, 15:25, 25:18, 13:15) gegen das zuvor sieglose Argentinien. Im fünften Spiel der diesjährigen VNL-Saison kassierte die deutsche Mannschaft ihre dritte Niederlage.
"Argentinien hatte einen richtig guten Tag. Bei uns hat die Konstanz gefehlt", sagte Erik Röhrs, der mit 21 Punkten bester Scorer war: "Daran müssen wir arbeiten, dann können wir vielleicht gewinnen. Heute war es nicht genug."
Alle Spiele im ZDF-Livestream
Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) geht es am Freitag gegen Belgien (20.00 Uhr MESZ) weiter. Tags darauf wartet mit Gastgeber Polen die Nummer eins der Welt (17.00 Uhr MESZ), zum Abschluss spielt Deutschland am Sonntag (13.00 Uhr MESZ/alles im ZDF-Livestream) gegen China.
Anvisiertes Ziel ist die Qualifikation für das Final Eight der besten acht Teams der Saison. Nach der dritten Pleite liegt das DVV-Team weiter im Tabellenmittelfeld.
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