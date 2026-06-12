Nations League: Erste Niederlage für deutsche Volleyballer

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Nations League hat die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Der Auftritt gegen Italien macht Mut.

Die Volleyball-Nations-League der Männer: Deutschland spielt in Ottawa gegen Italien im Relive. 11.06.2026 | 146:59 min

Einen Tag nach dem erfolgreichen Auftakt in der Nations League haben die deutschen Volleyballer im zweiten Match eine Niederlage gegen Italien kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) unterlag dem Weltmeister in Ottawa mit 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 31:33), zeigte gegen den Favoriten aber eine starke Leistung.

Natürlich sind wir enttäuscht. Am Ende hat uns auch ein bisschen das Glück gefehlt. Aber wir haben sehr gut gespielt. Darauf können wir stolz sein. „ Simon Torwie

"Italien ist aktuell das beste Team der Welt, gegen so eine Mannschaft ist es extrem schwer zu spielen", sagte Mittelblocker Simon Torwie.

Im zweiten Spiel der Volleyball Nations League gab es für das deutsche Team gegen Kanada die erste Niederlage. Quelle: AP

Bundestrainer Massimo Botti meinte: "Zufrieden kann ich nicht sein, aber ich bin stolz auf mein Team. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Gegen ein so starkes Team wie Italien muss man seine Chancen nutzen, wenn sie sich bieten. Aus solchen Spielen lernen wir. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir auf diesem Niveau mithalten können."

Nächster Gegner sind die USA

Die meisten Zähler für das Team von Trainer Botti, der die Mannschaft nach dem Ende seiner Vereinssaison in Polen erst im Mai übernommen hatte, sammelten Tobias Brand (17) und Erik Röhrs (12). Zum Auftakt hatte die DVV-Auswahl Gastgeber Kanada mit 3:2 geschlagen.

Mit den USA und Olympiasieger Frankreich trifft Deutschland in den kommenden Tagen der ersten Nations-League-Woche noch auf zwei Mannschaften aus den Top fünf der Weltrangliste. Bereits am Freitag (22.00 Uhr MESZ/ZDF Livestream) geht es für die deutsche Mannschaft gegen die USA weiter. "Auf dem Papier ist die Aufgabe vielleicht etwas machbarer als gegen Italien, aber wir werden sehen. Die USA hatten etwas mehr Pause als wir. Ich freue mich auf das Spiel", sagte Torwie.

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Quelle: SID