Sehr gute Noten für die Finals in Hannover: Das Event ist bestens angekommen. Und die Gastgeberstadt hat bewiesen, wie wichtige kurze Wege zu gutem Sport und guter Laune sind.

Gutes Wetter, begeisterte Zuschauer und herausragende Leistungen - in diesem Jahr tragen 24 Sportarten ihre Deutschen Meisterschaften in Hannover und Umgebung aus. 25.07.2026 | 2:01 min

Klick. Klick. Klick. Dezent, aber bestimmt haben die Ordner bei den Finals 2026 den Zuschauerzuspruch gemessen. Vier Tage lang sind an den wichtigsten Austragungsstätten mechanische Handzähler zum Einsatz gekommen.

Ausrichter, Sportverbände und Gastgeber wissen deshalb sehr genau, wie gut die 6. Auflage des Multisportevents angenommen worden ist. 480.000 Fans haben Hannover ein Sommermärchen und viel Lob beschert.

Welle der Euphorie

Hauptdarsteller wie Hannes Adler sind die besten Zeitzeuge dafür, wie gut die Finals waren.

Die Atmosphäre ist super. Die Fans sind top. Hannover ist eine super Sportstadt. „ Hannes Adler, Nationalspieler im 7er-Rugby

Für ihn ist es ein Heimspiel: Er stammt aus Niedersachsens Landeshauptstadt. Mittlerweile spielt er jedoch für die RG Heidelberg und freut sich, bei den Finals deutscher Vizemeister geworden zu sein.

Vor toller Kulisse auf dem Opernplatz in Hannover springt Favoritin Anjuli Knäsche souverän zu Gold. Anna Hiesinger holt mit persönlicher Bestleistung Silber. Sarah Vogel wird Dritte. 24.07.2026 | 2:44 min

Adler fühlte sich - wie die Mehrheit der rund 4.000 Sportlerinnen und Sportler - in Hannover von einer Welle der Euphorie getragen.

Großer Andrang

Stabhochsprung und Speed-Klettern direkt vor dem Opernhaus, 3x3-Basketball auf dem Vorplatz des Neuen Rathauses sowie diverse Wassersportarten auf dem Steinhuder Meer: Das waren die Publikumsmagneten einer Veranstaltung, die die Massen angelockt hat.

Sebastian Lucke und Andrin Zedler bringen Spannnung in das Finale des Speedkletterns. Die Entscheidung bei den Männern. Kommentator: Julius Hilfenhaus. 25.07.2026 | 6:31 min

In der Georgstraße, sonst eine feine Einkaufsmeile, war der Platz vor der Oper dauerumlagert von Neugierigen. Sie brachte jede Menge Lust auf erstklassigen Sport und gute Laune mit.

Mutige Mischung

Die Organisatoren sind in Hannover für großen Mut belohnt worden. Ihre Entscheidung, die Finals parallel zum Maschseefest auszutragen, hatten ein besonderes Sicherheitskonzept notwendig gemacht.

Die Höhepunkte kompakt zusammengefasst mit Leichtathletik, Triathlon, Geräteturnen, BMX, Beachvolleyball, Breaking, 3x3-Basketball, Speed-Klettern und mehr. 25.07.2026 | 9:30 min

Unter dem Strich haben sich Sportevent und Volksfest bestens ergänzt. Vor allem am Nordufer des Maschsees mischten sich die beiden Veranstaltungen.

Autofreies Zentrum

Das Fundament für den Erfolg der Finals, deren Kosten bei rund 10 Millionen Euro lagen, war eine besondere Willkommenskultur in Hannover. Vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes stand eine Info-Box bereit.

Freiwillige Helfer navigierten von hier aus die Gäste zu den 24 Sportarten im Hauptprogramm der Finals. Da viele Straßen im Zentrum von Hannover bewusst gesperrt blieben, durften sich Fußgänger und Radfahrer in der Stadt der kurzen Wege als Gewinner der Finals fühlen.

Logistische Meisterleistungen

Die Jagd nach Rekorden und Bestzeiten, die 2027 in Stuttgart ausgetragen wird, war in Hannover mit logistischen Meisterleistungen verbunden. Das Organisationsteam um Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH, wollte möglichst viele Zuschauer bei den 143 Entscheidungen um nationale Titel dabeihaben.

1.500 freiwillige Helfer packen bei den Finals in Hannover mit an. ZDF-Experte Ronald Rauhe spricht über die Bedeutung des Ehrenamts - und was das für Olympia in Deutschland bedeuten könnte. 25.07.2026 | 6:44 min

Mit Hilfe von 1.500 freiwilligen Helfern, professionellen Ordnern und einer serviceorientierten App ist es gelungen, die Besucherströme geschickt zu lenken.

Gigantisches Angebot

Wer das gigantische Angebot an Sport, Unterhaltung und Mitmach-Aktionen in Hannover nutzen wollte, stand angesichts der Vielfalt vor schwierigen Entscheidungen. Die Chance, eine Miniaturausgabe der Olympischen Spiele miterleben zu können, hielt die Sportfans bei bestem Sommerwetter auf Trab.

Das Fazit zu den Finals in Hannover? Stellvertretend für seine Heimatstadt fasst der herausragende 3x3-Basketballer Fabian Giessmann zusammen: "Es ist das Geilste, was es gibt."