Hannover überzeugt als Gastgeber:Finals 2026: Eine Welle der Euphorie
von Christian Otto, Hannover
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Sehr gute Noten für die Finals in Hannover: Das Event ist bestens angekommen. Und die Gastgeberstadt hat bewiesen, wie wichtige kurze Wege zu gutem Sport und guter Laune sind.
Klick. Klick. Klick. Dezent, aber bestimmt haben die Ordner bei den Finals 2026 den Zuschauerzuspruch gemessen. Vier Tage lang sind an den wichtigsten Austragungsstätten mechanische Handzähler zum Einsatz gekommen.
Ausrichter, Sportverbände und Gastgeber wissen deshalb sehr genau, wie gut die 6. Auflage des Multisportevents angenommen worden ist. 480.000 Fans haben Hannover ein Sommermärchen und viel Lob beschert.
Welle der Euphorie
Hauptdarsteller wie Hannes Adler sind die besten Zeitzeuge dafür, wie gut die Finals waren.
Für ihn ist es ein Heimspiel: Er stammt aus Niedersachsens Landeshauptstadt. Mittlerweile spielt er jedoch für die RG Heidelberg und freut sich, bei den Finals deutscher Vizemeister geworden zu sein.
Adler fühlte sich - wie die Mehrheit der rund 4.000 Sportlerinnen und Sportler - in Hannover von einer Welle der Euphorie getragen.
Großer Andrang
Stabhochsprung und Speed-Klettern direkt vor dem Opernhaus, 3x3-Basketball auf dem Vorplatz des Neuen Rathauses sowie diverse Wassersportarten auf dem Steinhuder Meer: Das waren die Publikumsmagneten einer Veranstaltung, die die Massen angelockt hat.
In der Georgstraße, sonst eine feine Einkaufsmeile, war der Platz vor der Oper dauerumlagert von Neugierigen. Sie brachte jede Menge Lust auf erstklassigen Sport und gute Laune mit.
Mutige Mischung
Die Organisatoren sind in Hannover für großen Mut belohnt worden. Ihre Entscheidung, die Finals parallel zum Maschseefest auszutragen, hatten ein besonderes Sicherheitskonzept notwendig gemacht.
Unter dem Strich haben sich Sportevent und Volksfest bestens ergänzt. Vor allem am Nordufer des Maschsees mischten sich die beiden Veranstaltungen.
Autofreies Zentrum
Das Fundament für den Erfolg der Finals, deren Kosten bei rund 10 Millionen Euro lagen, war eine besondere Willkommenskultur in Hannover. Vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes stand eine Info-Box bereit.
Freiwillige Helfer navigierten von hier aus die Gäste zu den 24 Sportarten im Hauptprogramm der Finals. Da viele Straßen im Zentrum von Hannover bewusst gesperrt blieben, durften sich Fußgänger und Radfahrer in der Stadt der kurzen Wege als Gewinner der Finals fühlen.
Logistische Meisterleistungen
Die Jagd nach Rekorden und Bestzeiten, die 2027 in Stuttgart ausgetragen wird, war in Hannover mit logistischen Meisterleistungen verbunden. Das Organisationsteam um Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH, wollte möglichst viele Zuschauer bei den 143 Entscheidungen um nationale Titel dabeihaben.
Mit Hilfe von 1.500 freiwilligen Helfern, professionellen Ordnern und einer serviceorientierten App ist es gelungen, die Besucherströme geschickt zu lenken.
Gigantisches Angebot
Wer das gigantische Angebot an Sport, Unterhaltung und Mitmach-Aktionen in Hannover nutzen wollte, stand angesichts der Vielfalt vor schwierigen Entscheidungen. Die Chance, eine Miniaturausgabe der Olympischen Spiele miterleben zu können, hielt die Sportfans bei bestem Sommerwetter auf Trab.
Das Fazit zu den Finals in Hannover? Stellvertretend für seine Heimatstadt fasst der herausragende 3x3-Basketballer Fabian Giessmann zusammen: "Es ist das Geilste, was es gibt."
Über die "Finals" berichtet das ZDF täglich ab 22.07.2026 um 05:30 Uhr.
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