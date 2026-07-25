Fernziel Olympia: Viele der bei den Finals vertretenen Sportarten üben für Los Angeles 2028 oder drängen noch ins olympische Programm. Das sorgt für Druck und Motivation.

Die Finals: Große Bühne für den olympischen Traum

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Schwimmen, Turnen, Stabhochsprung, Flag Football, Coastal Rowing, Rudern, Ju Jutsu. 24.07.2026 | 9:26 min

Es sieht so leicht und locker aus, wenn Fabian Giessmann zum Dunk ansetzt. Der 3x3-Könner versenkt den Basketball bei den Finals im Sekundentakt im Korb. Siege sind für ihn und sein Team in Hannover Pflicht.

Denn der Nationalspieler gehört zu den Medaillen-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Sorgt das bei den Finals für Druck oder Motivation? "Beides. Es ist geil, Druck zu haben. Das motiviert", sagt der 21-Jährige.

Olympia 2028 lockt

Die Finals in Hannover sind ein Wettstreit jener Sportarten, die schon einen festen Platz im olympischen Programm oder ihn sich gerade erst erkämpfen wollen. 3x3-Basketball ist seit 2020 olympisch und wird immer populärer.

Deutschlands Frauen haben 2024 die Goldmedaille gewonnen, das Männer-Team ist Vizeweltmeister.

Wir wollen unseren Sport noch größer machen. „ Fabian Giessmann

Er stammt aus Hannover, trainiert dort am 3x3-Bundestützpunkt und ist bei den Finals mit den Baskets Bonn am Ball.

Ruhm färbt ab

3x3 fasziniert die Zuschauer bei den Finals. Freier Eintritt und viel Action im Freiluftstadion, das vor dem Neuen Rathaus aufgebaut worden ist, locken die Massen an. Und die Euphorie färbt auf andere Sportarten ab.

ZDF-Finals-Experte Ronald Rauhe spricht über die Finals 2026 in Hannover. Eine Besonderheit sei für ihn, dass "die Wettkämpfe immer in Örtlichkeiten stattfinden, die nicht für Athleten bestimmt sind. 22.07.2026 | 2:54 min

Gleich nebenan im Rathaus-Foyer ermitteln die Breakdancer ihre Meister. Der Andrang ist so groß, dass nicht alle Zuschauer Einlass finden. Breaking war bereits 2024 im olympischen Programm und bahnt sich mit lauter Musik sowie akrobatischen Moves seinen Weg.

Rütteln am Thron

Angesichts der 24 Sportarten, die bei den Finals 2026 um Aufmerksamkeit kämpfen, ist die Auswahl an Sehenswertem groß. Junge Sportarten wie Flag Football, das 2028 erstmals olympisch ist, rütteln am Thron der Etablierten wie Schwimmen, Rudern und Leichtathletik.

Wir sind gerade erst am Anfang. „ Hannah Charlotte Bahn, Flag Footballerin

Sie hat mit den Kelkheim Lizzards in Hannover den nationalen Titel geholt und mit vollem Schwung begeistert.

Lernen für Olympia

Der Wettstreit bei den Finals in Hannover sorgt auch für wichtige Lernkurven. Beim Coastal Rowing etwa, das auf dem Steinhuder Meer ausgetragen wird, sammeln die Aktiven wichtige Erfahrungen für die Olympia-Premiere ihrer Sportart.

Im Mix Doppelzweier beim Coastal Rowing gibt es ein Herzschlagfinale um Gold. Die Entscheidung kommentiert von Andreas Kürten. 24.07.2026 | 2:27 min

2028 in Los Angeles ist die Ruder-Variante mit Laufanteil und Buzzer-Finish erstmals bei Olympia vertreten. Entsprechend wichtig ist es, Abläufe zu üben, Erfahrungen zu sammeln und öffentlich zu sein.

Hype um Speed-Klettern

Zu den Stars der aufstrebenden Sportarten zählt in Hannover zweifellos das Speed-Klettern. Als Deutschlands Elite am Freitagabend im Mixed-Wettbewerb um seine Titel gekämpft hat, war der vorläufige Höhepunkt der Finals bereits erreicht.

Die Medaillenentscheidung beim Speed-Klettern im Mixed-Staffelwettbewerb auf dem Hannover Opernplatz mit Halbfinale, Bronze- und Goldfinale. Kommentator: Julius Hilfenhaus. 24.07.2026 | 3:53 min

Innerhalb weniger Sekunden erklimmen die Athletinnen und Athleten ihr Ziel in 15 Metern Höhe. Speed-Klettern ist seit 2024 olympisch. Der Hype in Hannover unterstützt die Sportart auf ihrem Weg nach oben.

Newcomer drängeln

Deutschlands beste Schwimmer üben bei den Finals in Hannover für ihre diesjährigen Europameisterschaften. Gleiches gilt für die Leichtathletik-Wettbewerbe, die bis auf Stabhochsprung in Bochum-Wattenscheid ausgetragen werden.

In einem engen Wettkampf holt Silja Stöhr im Gerätturnen-Mehrkampf Gold vor Karina Schönmaier und Pauline Schäfer-Betz. Die Entscheidung, Kommentare Alexander Ruda, Ronny Ziesmer. 24.07.2026 | 5:22 min

Ihre Bestleistungen bescheren schöne Momente und schöne Bilder. Aber die Finals machen auch deutlich: Hinter den olympiaerfahrenen Sportarten drängeln sich viele Newcomer erfolgreich ins Rampenlicht.