Zwölf Jahre nach dem letzten deutschen Titel bei einer Fecht-WM hat Larissa Eifler Gold mit dem Säbel gewonnen. Im Finale holte die Nummer 33 der Welt einen hohen Rückstand auf.

Säbelfechterin Larissa Eifler hat bei der WM in Hongkong den Titel und damit das erste deutsche WM-Gold seit 2014 gewonnen. Dabei sah es im Finale zunächst gar nicht gut aus. 26.07.2026 | 0:28 min

Säbelfechterin Larissa Eifler hat sensationell Gold bei den Weltmeisterschaften in Hongkong gewonnen. Die 27-Jährige bejubelte durch ein 15:10 im Finale gegen die Französin Sara Balzer den größten Erfolg ihrer Karriere und beendete für den Deutschen Fechter-Bund eine lange Durststrecke.

Ich habe versucht, es einfach zu genießen und die ganze Zeit positiv zu bleiben „ Larissa Eifler

Erstes deutsches Einzel-Gold seit WM 2010

Das letzte WM-Gold für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) gab es 2014 im russischen Kasan für die Säbelmänner im Team, das letzte Einzel-Gold bei einer WM gewann 2010 Florettfechter Peter Joppich. Die letzte Medaille holte 2022 Degenfechterin Alexandra Ndolo, die anschließend für Kenia - das Geburtsland ihres Vaters - startete. Sie bejubelte damals Silber im Einzel.

Der WM-Triumph von Eifler, in der Weltrangliste auf Platz 33, ist eine riesengroße Überraschung. Auf dem Weg zu ihrem Titelgewinn bezwang sie unter anderem Olympiasiegerin Manon Apithy aus Frankreich im Achtelfinale.

Eifler dreht 1:6-Rückstand im Finale

Im Gefecht um Gold gegen Apithys Teamkollegin Balzer zeigte Eifler wie im gesamten Turnierverlauf eine starke Leistung und ließ sich auch von einem frühen 1:6-Rückstand nicht beeindrucken.

Dass Larissa sehr gut fechten kann, wussten wir schon lange. Heute hat sie das mit einer unfassbar guten mentalen Einstellung kombiniert. „ DFeB-Sportdirektor Tobias Kirch

"Wir sind alle sehr stolz auf sie und ihr Trainerteam", sagte Sportdirektor Tobias Kirch. Sein Dank galt den Coaches Vilmos Szabo und Marius Galatanu sowie "der gesamten Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt in Dormagen".

Pause nach verpasster Olympia-Quali

Für das deutsche Fechten ist der Erfolg Eiflers Balsam für die Seele. Bei den Olympischen Spielen ging der Verband 2016 in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio und auch vor zwei Jahren in Paris leer aus. Bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt gehörten gerade einmal zwei Sportler zum Aufgebot.

Eifler, die aus Alsfeld in Hessen stammt und für ihre Fechtkarriere ins Rheinland gewechselt ist, wartet noch auf ihre erste Olympia-Teilnahme. Nach der verpassten Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris hatte sie mit mentalen Problemen ein halbes Jahr pausiert.

Jetzt fühlt es sich nach den vielen Jahren harter Arbeit einfach wie eine großartige Belohnung an. „ Larissa Eifler

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