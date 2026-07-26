Erstes deutsches WM-Gold seit 2014:Triumph mit dem Säbel: Eifler beendet deutsche Titelflaute
Zwölf Jahre nach dem letzten deutschen Titel bei einer Fecht-WM hat Larissa Eifler Gold mit dem Säbel gewonnen. Im Finale holte die Nummer 33 der Welt einen hohen Rückstand auf.
Säbelfechterin Larissa Eifler hat sensationell Gold bei den Weltmeisterschaften in Hongkong gewonnen. Die 27-Jährige bejubelte durch ein 15:10 im Finale gegen die Französin Sara Balzer den größten Erfolg ihrer Karriere und beendete für den Deutschen Fechter-Bund eine lange Durststrecke.
Erstes deutsches Einzel-Gold seit WM 2010
Das letzte WM-Gold für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) gab es 2014 im russischen Kasan für die Säbelmänner im Team, das letzte Einzel-Gold bei einer WM gewann 2010 Florettfechter Peter Joppich. Die letzte Medaille holte 2022 Degenfechterin Alexandra Ndolo, die anschließend für Kenia - das Geburtsland ihres Vaters - startete. Sie bejubelte damals Silber im Einzel.
Der WM-Triumph von Eifler, in der Weltrangliste auf Platz 33, ist eine riesengroße Überraschung. Auf dem Weg zu ihrem Titelgewinn bezwang sie unter anderem Olympiasiegerin Manon Apithy aus Frankreich im Achtelfinale.
Eifler dreht 1:6-Rückstand im Finale
Im Gefecht um Gold gegen Apithys Teamkollegin Balzer zeigte Eifler wie im gesamten Turnierverlauf eine starke Leistung und ließ sich auch von einem frühen 1:6-Rückstand nicht beeindrucken.
"Wir sind alle sehr stolz auf sie und ihr Trainerteam", sagte Sportdirektor Tobias Kirch. Sein Dank galt den Coaches Vilmos Szabo und Marius Galatanu sowie "der gesamten Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt in Dormagen".
Pause nach verpasster Olympia-Quali
Für das deutsche Fechten ist der Erfolg Eiflers Balsam für die Seele. Bei den Olympischen Spielen ging der Verband 2016 in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio und auch vor zwei Jahren in Paris leer aus. Bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt gehörten gerade einmal zwei Sportler zum Aufgebot.
Eifler, die aus Alsfeld in Hessen stammt und für ihre Fechtkarriere ins Rheinland gewechselt ist, wartet noch auf ihre erste Olympia-Teilnahme. Nach der verpassten Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris hatte sie mit mentalen Problemen ein halbes Jahr pausiert.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.