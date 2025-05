Olympia Highlights

Die Olympischen Spiele finden alle vier Jahre statt. Bei dem internationalen Wettkampf treten Athleten der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Die letzten Olympischen Sommerspiele fanden 2024 in Paris statt. 2028 sollen sie in Los Angeles, USA ausgetragen werden. ZDFheute zeigt aktuelle Videos und Highlights zu Olympia in der Übersicht.