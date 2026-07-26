Volleyball: Türkinnen gewinnen die Nations League

Finalsieg gegen Brasilien:Türkische Volleyballerinnen gewinnen die Nations League
Die Volleyball-Frauen aus der Türkei sind zum zweiten Mal Siegerinnen der Nations League. In einem spannenden Endspiel besiegten die Türkinnen Brasilien in vier Sätzen.
Die Volleyballerinnen aus der Türkei haben zum zweiten Mal die Nations League gewonnen. Nach dem Triumph von 2023 setzte sich der Vizeweltmeister auch am Sonntag im Endspiel des Final-Eight-Turniers im chinesischen Macau durch. Gegen den zweimaligen Olympiasieger Brasilien gelang ein 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).
Saisonhöhepunkt folgt im August
Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte das Finalturnier deutlich verpasst. Von den 18 teilnehmenden Nationen qualifizieren sich lediglich die besten acht für die Endrunde. Deutschland beendete die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen.
Der Saisonhöhepunkt folgt noch im Spätsommer. Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt. Titelverteidiger ist die Türkei, die 2023 in Brüssel Serbien 3:2 geschlagen hatte.
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