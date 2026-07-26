Tour de France: Van der Poel vor Gesamtsieger Pogacar in Paris

Der Niederländer Mathieu Van der Poel hat erstmals die letzte Etappe in Paris gewonnen. Der Gesamtsieg geht an Tadej Pogacar. Eine Bilanz zu drei Wochen Tour de France.

Mathieu van der Poel rettet seinen Vorsprung ins Ziel. Quelle: AFP

Mathieu Van der Poel gewinnt die letzte Etappe der Tour de France auf den prestigeträchtigen Pariser Champs-Elysees. Gesamtsieger Pogacar und Van der Poel hatten auf dem letzten kurzen Anstieg an der Montmarte attackiert und zu zweit die entscheidende Lücke gerissen.

Das Verfolgerfeld mit den Top-Sprintern kam aber immer näher. Auf den letzten Metern holte das Feld Gesamtsieger Pogacar ein, Van der Poel aber seine letzten Kraftreserven frei und rettete einen minimalen Vorsprung ins Ziel. Zweiter wurde sein Teamkollege Jasper Philipsen, Dritter Mads Pedersen aus Dänemark. Max Kanter verpasst als bester Deutscher das Podium und wurde starker Vierter.

Das 21. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt wurde aufgrund der anhaltenden Waldbrände von 133 auf 89 Kilometer verkürzt und später gestartet.

Heftige Stürze von Topfahrern, extreme Hitze und in Tadej Pogacar ein alles überragender Dominator. Das war die Tour de France 2026. 25.07.2026 | 2:50 min

Gesamtwertung: Pogacar vor Evenepoel und Del Toro

Auf der letzten Etappe nach Paris wird das Gelbe Trikot traditionell nicht angegriffen, Veränderung in den Top-10 der Gesamtwertung gibt es nicht. Der beste Radprofi seiner Zeit, Tadej Pogacar gewinnt nach einer dominanten Vorstellung die Tour de France zum fünften Mal und zieht mit Legende Eddy Merckx gleich.

Tour de France Gesamtwertung nach 21 von 21 Etappen 1. Tadej Pogacar (Slowenien)

2. Remco Evenepoel (Belgien) + 6:26 Minuten zurück

3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 9:42



4. Paul Seixas (Frankreich) + 11:56

5. Lenny Martinez (Frankreich) + 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 14:59

7. Juan Ayuso (Spanien) + 17:48

8. Richard Carapaz (Ecuador) + 20:00

9. Tom Pidcock (Großbritannien) + 29:28

10. Jordan Jegat (Frankreich) + 33:21

Remco Evenepoel schafft es zum zweiten Mal nach 2024 wieder aufs Podium der Tour de France. Der Zeitfahrweltmeister hat sich im Hochgebirge deutlich verbessert und wird Zweiter. Der 22-jährige Isaac Del Toro wird bei seiner ersten Tour-de-France-Teilnahme Dritter und gewinnt zudem das Weiße Trikot des besten Jungprofis unter 25 Jahren.

Bemerkenswert war, wie Pogacar als Kapitän Del Toro unterstützt hat. Mehrfach spendete er seinem mexikanischen Teamkollegen Windschatten, half ihm an schweren Anstiegen und überließ ihm auf der zweiten Etappe sogar den Sieg.

Evenepoel und Del Toro profitierten zudem vom schweren Sturz und der Aufgabe von Mitfavorit Jonas Vingegaard. 20.07.2026 | 1:30 min

Carapaz holt Bergtrikot, Pedersen gewinnt erstmals Grün

Der Ecuadorianer Richard Carapaz wurde zum aktivsten Fahrer dieser Rundfahrt gewählt. Mit seinem starken Antritt hat er immer wieder für Attacken gesorgt und gewinnt dank drei Podestplätzen in Folge in den Alpen zum zweiten Mal nach 2024 das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers.

Mads Pedersen vom deutschen Team Lidl-Trek gewinnt erstmals das Grüne Trikot des besten Sprinters. Der Däne siegte auf der vierten Etappe und sicherte sich das Trikot, weil er immer wieder auch auf schweren Etappen in Fluchtgruppen vertreten war. Auf diesen Teilstücken, die vielen Sprintern vom Profil zu anspruchsvoll waren, machte er den Unterschied.

Der Däne Mads Pedersen hat die vierte Etappe der Tour de France gewonnen. Traaen aus Norwegen übernahm auf dieser Etappe zwischenzeitlich das Gelbe Trikot. 08.07.2026 | 1:06 min

Politt begleitet Pogacar zum dritten Gesamtsieg

Beim Tour-Rückblick aus deutscher Sicht ist natürlich der Schlüsselbeinbruch von Hoffnungsträger Florian Lipowitz am stärksten präsent. Bis zu seinem Tour-Aus lag er auf Rang fünf und kann 2027 wieder angreifen. Aber auch andere Deutsche haben auf sich aufmerksam gemacht, obwohl der erste Etappensieg seit 2021 weiter auf sich warten lässt.

Damals gewann Nils Politt, der fährt aber seit 2024 im Team von Tadej Pogacar und ist seitdem mehr Edelhelfer als Etappenjäger. Immerhin hat Politt den Slowenen als wichtige Stütze im flachen und hügeligen Terrain nun zum dritten Mal zum Gesamtsieg begleitet.

Die 113. Tour de France ist fast Geschichte. ZDF-Radsport-Experte Simon Geschke über das immer schnellere Tempo, Dominator Tadej Pogacar und den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz. 25.07.2026 | 11:05 min

Kanter überrascht als starker Newcomer

Am nächsten dran am Etappensieg war Max Kanter. Bei seiner ersten Tour de France fuhr der 28-jährige Sprinter fünfmal in die Top-10 und wurde auf der fünften Etappe Zweiter. Seine gute Form über drei Wochen und vor allem Platz vier im umkämpften Sprint von Paris machen Hoffnung auf einen möglichen Etappensieg im nächsten Jahr.

Im Gedächtnis bleibt auch Felix Engelhardt. Der 25-jährige Deutsche Meister war immer wieder in Ausreißergruppen zu finden und wurde auf der zweiten Etappe zum kämpferischsten Fahrer gewählt. Engelhardt hat Potenzial, muss sich aber noch entwickeln.

Generell aber fehlt Deutschland ein wirklich starker Etappenjäger, das belegen die durchwachsenen Leistungen von Georg Steinhauser und Georg Zimmermann bei dieser Tour de France.

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