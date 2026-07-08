5. Etappe: Tour-Debütant Kanter sprintet auf Platz zwei

08.07.2026 | 0:39 min

Der deutsche Max Kanter hat auf der fünften Etappe der Tour de France einen Sprint-Sieg nur knapp verpasst. Nur der Niederländer Olav Kooij war nach 158,3 Kilometern zwischen Lannemezan und Pau schneller als der Tour-Debütant aus Brandenburg. Der Belgier Tim Merlier landete auf Rang drei.

Nach einem Sturz knapp fünf Kilometer vor dem Ziel gestaltete sich das Finale hektisch. Am Ende fuhr nur eine kleinere Gruppe mit Kanter auf die Zielgerade zu.

natürlich ist es immer, wie sagt man so gut auf Englisch, bittersweet, Zweiter zu werden. Aber ich glaube, darauf können wir aufbauen.» „

01.07.2026 | 0:58 min

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen an der Spitze. Der Norweger Torstein Træen verteidigte seine Führung. Die Top-Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard liegen mit 7:53 Minuten dahinter auf Rang vier und fünf.

Nach vier schweren Tagen zum Start war es das erste Teilstück, das auf die Sprinter ausgerichtet war. Nach der extremen Hitze am Vortag war es etwas kühler, aber immer noch deutlich über 30 Grad Celsius und schwül. Am Donnerstag sind wieder die Favoriten und Bergfahrer gefragt. Auf der schwierigsten Etappe der Pyrenäen stehen an diesem Donnerstag 4.100 Höhenmeter auf dem Programm, darunter der legendäre Col du Tourmalet.

Wenn die Tour de France vorbeizieht, feiern kleine Gemeinden ganz groß: Fans, Plakate und kreative Aktionen machen das Radsport-Event zum Volksfest vor Ort. 18.07.2025 | 2:07 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa