Wimbledon: Zverev steht erstmals im Halbfinale

Auch Krawietz/Pütz in Wimbledon auf Kurs:Zverev bezwingt Angstgegner Fritz und steht im Halbfinale
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Alexander Zverev steht erstmals in seiner erfolgreichen Karriere im Halbfinale von Wimbledon. Die deutsche Nummer eins besiegte im Viertelfinale Angstgegner Taylor Fritz klar.
Die Erfolgsgeschichte von Alexander Zverev beim diesjährigen Rasenklassiker in Wimbledon geht weiter. Die Weltranglisten-Dritte steht nach einer überzeugenden Leistung erstmals im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers auf Rasen. "Es ist ein Traum, der wahr wird, endlich gut in Wimbledon zu spielen", kommentierte Zverev.
Im Viertelfinale traf der Deutsche auf seinen Angstgegner Taylor Fritz - gegen den US-Amerikaner konnte Zverev die letzten sieben Duelle nicht gewinnen. Doch diesmal setzte er sich mit einer konzentrierten Leistung gegen den mit Knieproblemen kämpfenden Gegner klar mit 6:4, 6:4, 6:2 durch.
Zverev, der zuletzt die French Open gewinnen konnte, reiht sich in Wimbledon nun als Fünfter in die Liste der deutschen Halbfinalisten ein - nach Boris Becker, Michael Stich, Rainer Schüttler und zuletzt 2009 Tommy Haas.
Zverev im Halbfinale gegen britischen Wildcard-Starter
Am Freitag trifft Zverev im Halbfinale auf die britische Überraschung Arthur Fery, die Nummer 114 der Weltrangliste. Der 23-Jährige, der mit einer Wildcard in Wimbledon antritt, bezwang im Viertelfinale den Italiener Flavio Cobolli 6:4, 7:6, 6:0. Fery ist erst der erst zweite Spieler überhaupt, der zunächst eine Wildcard erhielt und es dann bis in die Vorschlussrunde des Rasenklassikers schaffte.
"Ihr könnt alle für Fery sein, ich habe kein Problem damit", sagte Zverev mit einem Augenzwinkern zu den heimischen Fans: "Es wird ein aufregender Tag für uns beide." Das zweite Halbfinale bestreiten der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner und Novak Djokovic.
Fritz angeschlagen - Zverev konzentriert
Im Duell gegen Fritz war Zverev zwar nicht auf Anhieb im Match, ließ einen kurzen, nervösen Beginn aber schnell hinter sich und wirkte dann hellwach. Zum 2:1 nahm er dem Kalifornier den Aufschlag ab. Dieses eine Break genügte für den ersten Satzgewinn. Als er zum Satz aufschlug, wackelte Zverev zwar, löste die komplizierte Situation aber mit erstklassigen Aufschlägen bravourös.
Zu Beginn des zweiten Satzes ließ Fritz den Physiotherapeuten rufen und sich rund um das Knie behandeln. Schon seit dem vergangenen September beschäftigen Knieschmerzen den US-Amerikaner.
Zverev mit Freudenschrei beim Break
Fritz spielte weiter, deutete aber immer wieder an, dass etwas nicht stimmte. Zverev ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, blieb hochkonzentriert und schlug mit dem Break zum 5:4 eiskalt zu. Mit einem lauten Schrei feierte Zverev die Vorentscheidung im zweiten Durchgang.
Doch der Deutsche war gewarnt: Vor zwei Jahren war er in Wimbledon trotz einer 2:0-Satzführung noch an Fritz gescheitert. Damals hatte seine Negativspirale gegen den den US-Amerikaner begonnen - diese konnte Zverev nun durchbrechen.
Deutsches Doppel Krawietz/Pütz ebenfalls im Halbfinale
Auch das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom Grand-Slam-Titel träumen. Das an Nummer sieben gesetzte Spitzendoppel gewann 7:5, 7:6 (8:6) gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul und zog in das Halbfinale von Wimbledon ein.
Dort treffen Krawietz/Pütz auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic. "Es wird eine harte Aufgabe", sagte Krawietz. Im vergangenen Jahr waren die Deutschen beim Rasenklassiker bereits im Achtelfinale ausgeschieden.
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Quelle: ZDF, dpa, SID
Über das Thema berichtete ZDFsportstudio am 28.06.2026 um 06:43 Uhr.
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