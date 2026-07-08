Letztes Vorrundenturnier für DVV-Frauen:Nations League der Volleyballerinnen: Das Ziel heißt Macao
von Lars Becker
Deutschlands Volleyballerinnen wollen beim finalen Vorrundenturnier der Nations League doch noch den Sprung zur Finalrunde in das "Las Vegas Asiens" schaffen. Was Hoffnung macht.
Die Premieren-Teilnahme an der Finalrunde der Nations League im polnischen Lodz war im vergangenen Jahr ein kurzes Vergnügen für Deutschlands Volleyballerinnen. 0:3 verlor das Team im Viertelfinale gegen Brasilien und durfte gleich wieder die Heimreise antreten. Dennoch war Platz sieben das beste deutsche Resultat der Geschichte in der Liga der weltbesten Volleyball-Teams.
Das würde die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli in diesem Jahr gern toppen. Zumal die Reise zur Finalrunde (22. bis 26. Juli) nach Macao - auch als "Las Vegas Asiens" bezeichnet - diesmal noch wesentlich attraktiver ist.
DVV-Frauen brauchen wohl vier Siege
Die Ausgangslage für den Trip in die chinesische Sonderverwaltungszone ist vor dem am Mittwoch in Belgrad beginnenden letzten Vorrundenturnier (Deutsche Spiele im ZDF-Livestream) allerdings extrem schwierig. Nur drei von acht Spielen hat das deutsche Team bislang gewonnen und liegt damit auf Platz elf in der Tabelle der 18 Top-Teams aus aller Welt. Für die Finalrunde qualifizieren sich allerdings nur acht Nationen, der momentan achtplatzierte Endrunden-Gastgeber China hat zwei Erfolge mehr auf dem Konto.
Vermutlich braucht das deutsche Team also Siege in allen vier verbleibenden Vorrundenspielen gegen die direkten Final-Konkurrenten Tschechien (10.), die Niederlande (9.), Gastgeber Serbien (13.) und Bulgarien (16.).
"Träumen ist immer erlaubt! Natürlich wissen wir, dass die Qualifikation schwierig wird. Aber wir glauben weiterhin daran. Entscheidend ist, dass wir am Ende sagen können, wir haben alles auf dem Feld gelassen. Wir werden alles investieren, um unsere Chance auf das Final8 zu nutzen", sagt Chefcoach Bregoli. Hoffnung macht ihm die stetige Steigerung seiner jungen Mannschaft.
In der zweiten Turnierwoche war das Team bei den 2:3-Niederlagen gegen China und Vizeweltmeister Türkei schon ganz nah dran an einem Sieg gegen ein Weltklasseteam. Der schließlich zum Abschluss mit dem sensationellen 3:2 gegen den WM- und Olympia-Dritten Brasilien gelang.
"Deshalb wissen wir, dass wir jeden Gegner schlagen können - wenn wir unser Potenzial auf das Feld bringen", sagt der italienische Chefcoach. Die große Stärke seiner entwicklungsfähigen Truppe ist die Ausgeglichenheit des Teams und damit Unberechenbarkeit.
Mittwoch, 8. Juli, 16:30 Uhr Deutschland vs. Tschechien
Freitag, 10. Juli, 20 Uhr Deutschland vs. Niederlande
Samstag, 11. Juli, 20 Uhr Deutschland vs. Serbien
Sonntag, 12. Juli, 16:30 Uhr Deutschland vs. Bulgarien
Nummer Name Position
23 Sarah Straube Zuspiel
8 Hannah Kohn Zuspiel
3 Annie Cesar Libera
1 Patricia Nestler Libera
9 Lina Alsmeier Außenangriff
7 Maria Tabacuks Außenangriff
18 Leana Grozer Außenangriff
11 Pia Timmer Außenangriff
20 Lena Kindermann Diagonalangriff
13 Emilia Weske Diagonalangriff
21 Camilla Weitzel Mittelblock
22 Monique Strubbe Mittelblock
16 Anastasia Cekulaev Mittelblock
25 Mette Pfeffer Mittelblock
Die Spiel-Pause in den vergangenen zwei Wochen nutzten Deutschlands Volleyballerinnen zum intensiven Training und der Vorbereitung auf die letzten vier Vorrunden-Matches. In Belgrad, so Bregoli, gelte es, "von Spiel zu Spiel zu denken". Im Idealfall also von Sieg zu Sieg.
Leana Grozer ist große Hoffnungsträgerin
Hoffnung macht dem Team auch, dass mit Leana Grozer eine Topangreiferin in die Mannschaft zurückkehrt. Die 19 Jahre alte Tochter des deutschen Superstars Georg Grozer hatte in der zweiten Vorrundenwoche der Volleyball Nations League verletzungsbedingt gefehlt. Leana Grozer gilt als Ausnahmetalent und künftige Anführerin auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Ebenso neu im Aufgebot für Belgrad steht mit Maria Tabacuks eine weitere Außenangreiferin. Dafür fehlen Antonia Stautz (Mittelfußbruch), Romy Jatzko und Mia Kirchhoff.
Falls es doch nicht mit dem "Wunder" einer Final-Qualifikation bei der Nations League klappen sollte, ist das letzte Vorrundenwochenende in jedem Fall eine perfekte Vorbereitung auf den zweiten Saisonhöhepunkt. Vom 21. August bis 6. September steigt die Volleyball-Europameisterschaft in vier Gastgeber-Nationen. Dort kommt es zum Wiedersehen mit den vier Gegnern in dieser Woche in Belgrad.
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