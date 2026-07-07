Was viele befürchtet hatten, ist nun Wahrheit geworden. Die Nordische Kombination ist nicht mehr Teil der Olympischen Winterspiele.

2030 nicht als Kombinierer bei den Spielen: Vinzenz Geiger. Quelle: action press

Das Olympia-Aus der Nordischen Kombination ist besiegelt. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag nach einer Sitzung seiner Exekutive bekannt gab, gehört die traditionsreiche Mischung aus Skispringen und Skilanglauf bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht mehr zum olympischen Programm.

Die Nordische Kombination war seit 1924 in Chamonix olympisch, allerdings wurde die "Königsdisziplin" des Wintersports vor Jahren schon angezählt vom IOC: zu geringe internationale Verbreitung, begrenzte Zahl konkurrenzfähiger Nationen und vergleichsweise geringe globale Zuschauerreichweite. Die Frauen tragen erst seit 2020 Weltcups aus. Bei den Olympischen Spielen 2026 blieben Nathalie Armbruster und Co. außen vor.

"Hinsichtlich der meisten Beliebtheitsindikatoren belegte die Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014, Pyeongchang 2018, Peking 2022 und Mailand-Cortina 2026 den letzten Platz unter allen Disziplinen", erklärt das IOC: "Bei den jüngsten Olympischen Winterspielen rangierte sie bei elf der 14 untersuchten Beliebtheitsindikatoren auf dem letzten Platz.

Rückkehr 2034 möglich

"Wir können verstehen, dass die Athleten enttäuscht sind. Wir haben aber auch sehr gute Gespräche mit dem internationalen Verband darüber geführt, welche Erwartungen in Zukunft bestehen und dass die Möglichkeit einer Teilnahme im Jahr 2034 weiterhin besteht", sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry bei einer Pressekonferenz.

Nachdem die deutschen Kombinierer in den letzten Jahrzehnten zuverlässig für Medaillen sorgten, fahren sie dieses Jahr ohne Edelmetall nach Hause. Vinzenz Geiger stürzte im letzten Lauf. 20.02.2026 | 2:24 min

DOSB bedauert Entscheidung

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bedauert die Entscheidung des IOC bezüglich der Kombination. "Ich teile die Enttäuschung der Athletinnen und Athleten, die über Jahre mit großer Disziplin, Leidenschaft und Entbehrung auf die Verwirklichung ihres olympischen Traums hingearbeitet haben und nun zunächst mit dieser Entscheidung leben müssen", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Zwei neue Sportarten im Olympia-Programm 2030

Weiterhin dabei ist der Parallel-Riesenslalom der Snowboarder, der ebenfalls auf dem Prüfstand gestanden hatte. Die Disziplin habe seit Peking 2022 laut IOC "deutliche Verbesserungen bei verschiedenen Popularitätswerten erzielt" - anders als die NoKo.

Neu im Olympia-Programm sind Freeride (Ski und Snowboard) sowie Synchro9 hingegen (Synchroneiskunstlauf).

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Quelle: SID, dpa