2030: IOC streicht Noko aus dem Programm : Nordische Kombi erstmals seit 1924 nicht mehr olympisch

07.07.2026 | 19:20 |

Die Ära der Nordischen Kombination bei Olympia ist nach mehr als 100 Jahren vorerst beendet. Die große deutsche Sportart zählt für die Spiele 2030 nicht mehr zum Programm.