2030: IOC streicht Noko aus dem Programm:Nordische Kombi erstmals seit 1924 nicht mehr olympisch
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Die Ära der Nordischen Kombination bei Olympia ist nach mehr als 100 Jahren vorerst beendet. Die große deutsche Sportart zählt für die Spiele 2030 nicht mehr zum Programm.
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