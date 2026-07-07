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Nordische Kombination erstmals seit 1924 nicht mehr olympisch

2030: IOC streicht Noko aus dem Programm:Nordische Kombi erstmals seit 1924 nicht mehr olympisch

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Vinzenz Geiger am 31.01.26

Die Ära der Nordischen Kombination bei Olympia ist nach mehr als 100 Jahren vorerst beendet. Die große deutsche Sportart zählt für die Spiele 2030 nicht mehr zum Programm.

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