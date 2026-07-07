Olympische Spiele:IOC ebnet Russen Weg zurück in den Weltsport
von Yasmina Gad
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Das IOC hebt die Sanktionen gegen russische Sportler vorerst weitgehend auf. Die Beschränkungen für die Teilnahme an Wettbewerben auch mit Blick auf die Olympia-Quali entfallen.
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