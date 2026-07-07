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Olympische Spiele: IOC ebnet Russen Weg zurück in den Weltsport

Olympische Spiele:IOC ebnet Russen Weg zurück in den Weltsport

von Yasmina Gad

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Ein Athlet aus Russland feiert mit einer Flagge nach einem Event bei den Olympischen Spielen 2014.

Das IOC hebt die Sanktionen gegen russische Sportler vorerst weitgehend auf. Die Beschränkungen für die Teilnahme an Wettbewerben auch mit Blick auf die Olympia-Quali entfallen.

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