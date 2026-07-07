Olympische Spiele : IOC ebnet Russen Weg zurück in den Weltsport

von Yasmina Gad 07.07.2026 | 21:08 |

Das IOC hebt die Sanktionen gegen russische Sportler vorerst weitgehend auf. Die Beschränkungen für die Teilnahme an Wettbewerben auch mit Blick auf die Olympia-Quali entfallen.