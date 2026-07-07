Tennis: Erst Sinner beendet Struffs Wimbledon-Märchen

Deutscher unterliegt im Viertelfinale:Erst Sinner beendet Struffs fantastische Wimbledon-Reise
|
Jan-Lennard Struff hat in seinem ersten Wimbledon-Viertelfinale die schwerstmögliche Aufgabe gegen Jannik Sinner. Lange kann er ihm Paroli bieten. Für den Coup reicht es nicht.
Überraschungs-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff hat den erhofften Wimbledon-Coup gegen den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Jannik Sinner trotz der nächsten starken Leistung verpasst. Struffs unerwartete Erfolgsserie beim Rasenklassiker ging gegen den Italiener nach drei Sätzen mit 5:7, 6:7 (4:7), 3:6 zu Ende. Der 36-Jährige nervte den nicht am Limit spielenden Titelfavoriten zwar, für die Sensation und den erhofften Halbfinaleinzug reichte es aber nicht.
Für Struff ist die diesjährige Wimbledon-Teilnahme dennoch ein riesiger Erfolg. Mit Kämpferherz zog der Außenseiter nicht nur erstmals in das Achtelfinale des Rasenturniers ein, sondern übertraf dies noch mit seinem ersten Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere. Mit seinen 36-Jahren ist er zudem der älteste Spieler, der seit der Einführung des Profitennis 1968 zum ersten Mal in der Runde der letzten acht in Wimbledon und überhaupt bei einem Grand Slam stand.
Struff dicht dran am Satzgewinn
Gegen Sinner hatte Struff zunächst Vorteile und war anfangs mit seinem aggressiven Stil der bessere Spieler. Von dem knapp verlorenen ersten Satz und einem Rückstand im zweiten Durchgang ließ sich Struff nicht beeindrucken. Die Chance, den zweiten Satz sogar für sich zu entscheiden, konnte er aber nicht nutzen, Sinner wehrte den Satzball ab.
Am Ende schienen Struff die Kräfte zu fehlen, Sinner, der im dritten Satz sein Niveau erhöhte, noch weiter in Bedrängnis zu bringen. Nach 2:35 Stunden war das Match vorbei.
Im Halbfinale von Wimbledon bekommt es der 24-Jährige jetzt mit dem serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic oder dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Über das Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 06.07.2026 ab 19 Uhr.
Thema
Sport-Nachrichten
Deutscher unterliegt im Viertelfinale :Erst Sinner beendet Struffs fantastische Wimbledon-Reise
mit Video0:53
Verbale Angriffe bei Fußball-WM :Rassismus im Sport: Kommentare verschwinden - Gefühle bleiben
mit Video15:40
Entlassungen und Rücktritte :Diese Trainer sind ihr Amt als Nationalcoach nach der WM los
mit Video15:40
Senatorin aus Paraguay beleidigt Mbappé :Rassismus-Eklat: Franzosen kündigen rechtliche Schritte an
mit Video8:09
Nach aufgehobener Rotsperre :Balogun "nicht schuld": Belgien-Coach verteidigt US-Spieler
mit Video8:45
USA bei Fußball-WM ausgeschieden :Doppelpack von de Ketelaere: Belgien steht im Viertelfinale
mit Video8:45
Begegnung zweier nationaler Ikonen :Wunsch in Erfüllung gegangen: Salah trifft auf Messi
mit Video1:29