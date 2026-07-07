Mohamed Salah bekommt in Atlanta einen Wunsch erfüllt: Mit Ägypten gegen Weltmeister Argentinien - und Messi - zu spielen. Noch ist Salah der Schlüsselspieler bei den "Pharaonen".

Mo Salah ("The Egyptian King") trifft im WM-Achtelfinale mit Ägypten auf Argentinien. Dort spielt Lionel Messi ("La Pulga"). Quelle: Imago

Ein Superstar muss ja nicht immer vorangehen. Und erst recht nicht am Tag vor einem großen Spiel vorneweglaufen. Als Mohamed Salah sich am Montag zur Mittagszeit in Marietta mit der ägyptischen Nationalmannschaft auf die Aufwärmrunde machte, scherzte der Kapitän mit den Kollegen in letzter Reihe im lockeren Trimmtrab.

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Auf dem Gelände des MLS-Klubs Atlanta United FC, 20 Autominuten von Downtown entfernt, erledigte Ägyptens Auswahl die letzte Vorbereitung aufs WM-Achtelfinale gegen Argentinien in Atlanta (18 Uhr/MESZ). Dort wird es trotz der Anstoßzeit zur Mittagszeit angenehm kühl sein.

Salah als Schlüsselspieler der ägyptischen Nationalmannschaft

Gespielt wird in einer klimatisierten Arena, wo sich die "Pharaonen" viel vorgenommen haben.

Wir haben das erste Mal in der Geschichte so ein großes Spiel. „ Ägyptens Linksverteidiger Karim Hafez

"Da müssen wir unser ganzes Talent, unser ganzes Können zeigen", so Karim Hafez weiter. Der Linksverteidiger vom ägyptischen Spitzenklub Pyramids FC glaubt, dass vielleicht derjenige gewinnt, "der es mehr will."

Vielleicht kommt es aber auch darauf an, welcher Superstar mehr scheint. Hier eben Salah, den Teamkollege Hafez als "eine Legende für uns alle" bezeichnete. Der 34-Jährige hat nie etwas dagegen gehabt, dass sie ihn beim FC Liverpool stets "The Egyptian King" gerufen haben. Offiziell ist er vereinslos.

Wechselgerüchte um Salah: MLS, Saudi Arabien oder Türkei

Aus dem Trainingscamp drang durch, dass sich Salah vermutlich zwischen der nordamerikanischen Profiliga MLS, Angeboten aus Saudi-Arabien und einer konkreten Offerte von Fenerbahce Istanbul entscheiden wird. Die Karriere fortsetzen wird der "König" definitiv - und vielleicht auch bis zur WM 2030 weitermachen.

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Erst einmal wird sein Wunsch für die K.o.-Runde erfüllt: gegen Lionel Messi anzutreten. Gewissermaßen seine persönliche Sehnsucht, denn auf Vereinsebene sind sie in Pflichtspielen wirklich nur einmal aufeinandergetroffen, obwohl Messi so lange für den FC Barcelona spielte.

Was Messi und Salah gemeinsam haben

Beide Spieler tragen erhaben in den Nationalteams die Nummer zehn auf dem Rücken; beide prägen die Fußball-Identität einer ganzen Nation. Die ägyptische Koryphäe (120 Länderspiele/68 Tore) will diesen Vergleich gegen die argentinische Ikone (203 Länderspiele /124 Tore).

"Ich habe das Gefühl, dass jemand eine wunderschöne Geschichte für das ägyptische Volk schreibt", beschied Salah voller Pathos nach dem Weiterkommen im Elfmeterschießen gegen Australien, als er seinen Versuch lässig verwandelt hatte.

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Zum Weiterkommen in der Vorrunde trug er einen Treffer und drei Vorlagen bei. Dass der siebenfache Afrikameister (zuletzt 2010) nun im Achtelfinale steht, ist gegenüber dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM 2018 schon mal ein Erfolg, den die vielen Fußballfans unter den mehr als 116 Millionen Einwohnern am Nil ausgiebig bejubelten.

Omar Marmoush sucht Form im Schatten von Salah

Wahr ist auch, dass es Salah nicht alleine gerichtet hat. Im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland (3:1) brillierte Mostafa Ziko mit einem Tor und zwei Vorlagen, und nun erzählte er noch mal die Geschichte, dass sein Vater ja ein glühender Anhänger des brasilianischen Spielmachers Zico gewesen sei - und daher stamme sein Vorname. Dass sich auch der 29-Jährige gegen Brasiliens Erzrivale besonders ins Zeug legt, versteht sich von selbst.

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Doch zuerst wird auch auf Salah und Messi geschaut. Beide pflegen gewissermaßen einen altersgerechten Stil, teilen sich die Kräfte genau ein. Die defensiven Pflichten werden eher beiläufig erledigt, und auch offensive Fähigkeiten werden eher dosiert eingesetzt.

Salah "noch" effektiver als Sturmkollege Marmoush

Dennoch hat Salah bei der WM bereits wieder 16 Torchancen kreiert, womit er viel effektiver ist als Sturmkollege Omar Marmoush. Der ehemalige Torjäger von Eintracht Frankfurt sucht noch nach seiner Form. Er wäre doch mit seinen Anlagen eigentlich der erste, der mal aus dem Schatten des Königs Mo Salah nach vorne treten könnte.

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