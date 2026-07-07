WM: Balogun versteht Aufregung und gratuliert Belgien

Nach aufgehobener Rotsperre:Balogun "nicht schuld": Belgien-Coach verteidigt US-Spieler
US-Stürmer Folarin Balogun, dessen rote Karte vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Belgien von der FIFA aufgehoben wurde, hat sich erstmals zu dem Fall geäußert.
US-Stürmer Folarin Balogun hat sich erstmals selbst zum Hin und Her um seine Sperre geäußert und Verständnis für die Aufregung zum Ausdruck gebracht. Es sei normal, nach einer Roten Karte gesperrt zu werden. "Natürlich ist es dann kontrovers, wenn die Entscheidung geändert wird", sagte der 25-jährige Angreifer nach dem 1:4 im WM-Achtelfinale gegen Belgien.
Trump & Infantino: Viel Wirbel um ein Telefonat
Balogun hatte beim 2:0 der USA im WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen, die FIFA die Sperre des Stürmers dann aber zur Bewährung ausgesetzt. Im Achtelfinale gegen Belgien konnte US-Trainer Mauricio Pochettino den Offensivmann also doch einsetzen. Die 1:4-Niederlage des Mitgastgebers konnte allerdings auch Balogun nicht verhindern.
Der ganze Vorgang hatte für reichlich Wirbel gesorgt. Für harsche Kritik sorgte insbesondere, dass es zuvor ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino gegeben hatte. Balogun hatte sich vor dem Duell gegen Belgien nicht zum Fall geäußert. "Als Spieler muss ich mich auf meinen Job konzentrieren", erklärte der Stürmer nach dem Ausscheiden.
Belgien-Coach und Balogun sprechen nach dem Spiel
Zu den schärfsten Kritikern der Entscheidung zählte Belgiens Trainer Rudi Garcia. Balogun und der Franzose sprachen nach der Partie miteinander. "Er kam zu mir, das hat mir gefallen", sagte Garcia auf der Pressekonferenz.
"Ich kenne Rudi Garcia, natürlich sind wir riesig enttäuscht, aber ich wollte ihm trotzdem gratulieren", berichtete Balogun von dem Gespräch. "Ich kann nur ehrlich sein: Wir haben nicht gut gespielt, diesmal haben wir den Leuten nicht viel zum Jubeln gegeben", sagte Balogun.
Enttäuschung bei Balogun und US-Trainer Pochettino
Und während Baloguns Blick immer wieder zu Boden wanderte, ergänzte er mit hörbarer Enttäuschung: "Jetzt müssen wir wieder vier Jahre warten, um in dieser Position zu sein" - um die Chance zu bekommen, in die Runde der letzten acht bei einer WM zu stürmen, wonach es bis zu diesem Achtelfinale ja ausgesehen hatte.
Auch US-Trainer Mauricio Pochettino gab zu: "Es war nicht unser Tag. Wir hatten von Beginn an keinen Bezug zum Spiel. Gratulation an Belgien, sie waren besser als wir. Wir brauchen nicht nach Ausreden suchen."
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