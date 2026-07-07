Wimbledon: Zverev schlägt Lehecka und steht im Viertelfinale

Alexander Zverev steht erstmals im Viertelfinale von Wimbledon. Den Tschechen Jiri Lehecka schlug er in vier Sätzen über zwei Tage verteilt. Nun wartet ein Angstgegner.

Alexander Zverev müht sich in sein erstes Viertelfinale in Wimbledon. Quelle: AP | Maja Smiejkowska

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen erstmaligen Viertelfinaleinzug in Wimbledon perfekt gemacht. Die deutsche Nummer eins gewann am Dienstag die tags zuvor wegen der späten Nachtstunde abgebrochene Partie gegen den Tschechen Lehecka mit 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Einen Monat nach seinem French-Open-Triumph in Paris spielt Zverev damit am Mittwoch um den Halbfinaleinzug beim Rasenklassiker in London. Mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz wartet dort allerdings Zverevs Angstgegner: Sieben Partien nacheinander hat er gegen den Weltranglisten-Siebten verloren.

Zverev tut sich in der Fortsetzung schwer

Zverevs Achtelfinale gegen Lehecka war am Montagabend bei einer 2:0-Satzführung für den Deutschen und dem Stand von 3:3 im dritten Satz vertagt worden, weil in Wimbledon nur bis zur Sperrstunde um 23.00 Uhr Ortszeit gespielt wird.

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Bei der Wiederaufnahme der Partie am Dienstagnachmittag konnte Zverev zunächst nicht an seine zuvor souveräne Leistung anknüpfen. Lehecka startete indes mit drei schnellen Spielen zum Gewinn des dritten Satzes furios. Im vierten Durchgang rettete sich die Nummer drei der Welt oft mit dem eigenen Aufschlag und entschied am Ende nach einem engen Tiebreak das Duell mit dem tschechischen Weltranglisten-14. Den zweiten Matchball vergab Zverev bei eigenem Aufschlag noch mit einem Doppelfehler, dann durfte er nach insgesamt 3:22 Stunden Spielzeit dank doch jubeln.

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Quelle: dpa, SID