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Wimbledon steht vor der Tür: Bereit für den "heiligen Rasen"

Wimbledon steht vor der Tür:Bereit für den "heiligen Rasen"

von Anja Fröhlich

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Alexander Zverev in Wimbledon (Archiv).

Die Tennisprofis freuen sich auf die All England Championships in Wimbledon. Kann Alexander Zverev seine Form bestätigen - und was wird aus dem Comeback des Jahres?

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Quelle: Reuters

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